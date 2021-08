Prideportret liefde met leeftijdsverschil: "Ben je met je dochter op stap?"

Amsterdam viert dit jaar voor de 25e editie van de Pride. Anne van Veen en haar partner Han Bosman hebben samen al verschillende edities meegemaakt, maar die zagen er vanwege hun leeftijdsverschil heel anders uit. Toch was het de 20 jaar jongere Anne van Veen die haar vrouw voor het eerste mee nam naar de Amsterdamse botenparade. In de week van de Pride maakt AT5/NH Amsterdam de serie "People of the Pride". Dit is de laatste aflevering.

AT5

Het was de zomer van 2006 toen Han Bosman en Anne van Veen voor het eerst samen gingen kijken naar de botenoptocht. Ondanks dat Bosman al jaren de Pride vierde, vond ze de Amsterdamse parade toch wat overweldigend. "Ik ben een dorpskind van origine, dus ik vond Utrecht al een grote stad." Anne nam haar mee Amsterdam. "Voor mij durfde ze het" zegt ze trots.

Quote "Gay zijn is al een ding, als dan ook nog blijkt dat we een leeftijdsverschil hebben. Dat is bijna to much" Anne van Veen

Als ze elkaar ontmoeten op een bankje in de tuin van een vriendin, is het liefde op het eerste gezicht, maar beide durven ze er niks mee. "Ik dacht nee niet iemand van 20 jaar jonger" zegt Bosman. Na twee jaar vriendschap besluiten ze toch voor elkaar te kiezen. Inmiddels is het stel zes jaar getrouwd. "Heel aantrekkelijk zo'n oudere vrouw" aldus van Veen.

Moeder en dochter? De omgeving moet soms wel even wennen aan het leeftijdsverschil. Het verbaast ze dat mensen niet vragen wat hun relatie tot elkaar is. Zo krijgen ze soms de vraag of ze moeder en dochter zijn of -nog lulliger- vader en zoon. "Het feit dat we allebei kort zwart haar hebben, maakt ons toch nog geen familie?" zegt Bosman vol onbegrip. Toch kan het stel ook wel lachen om de reacties. "Hé sugardaddy" grapt van Veen.