Douane vindt 64 kilo cocaïne aan boord van schip in Westelijk Havengebied

Tijdens een controle heeft de douane afgelopen donderdag 64 kilo cocaïne gevonden in een schip dat in het Westelijk Havengebied lag.

Het schip was afkomstig uit Brazilië en was geladen met soja en maïs. De drugs zat verstopt in rugzakken. Er zijn nog geen verdachten voor de drugsvondst opgepakt. Het HARC-team, een samenwerkingsverband tussen FIOD en Douane, doet verder onderzoek naar de zaak.

Uit cijfers van de douane blijkt dat het aantal kilo's drugs dat in de Amsterdamse haven gevonden wordt vorig jaar flink toegenomen is ten opzichte van dat jaar daarvoor. Mede daarom bestaan er zorgen over het overplaatsen van een specialistisch politieteam.