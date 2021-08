Fysieke seizoenkaart Ajax komt volgend voetbaljaar weer terug

Ajax schakelde deze zomer over op een app voor de wedstrijdkaarten. De eerste wedstrijd liep het nog niet helemaal op rolletjes, maar inmiddels gaan de supporters zonder problemen met een digitaal kaartje naar binnen. Toch is niet voor iedereen de online variant ideaal. Voor wie dat wil komt de fysieke seizoenkaart, na dit voetbaljaar, weer terug.

De coronapandemie zorgde ervoor dat Ajax afgelopen zomer overging op het gebruik van de Ajax-app. Door de coronamaatregelen was een vereiste dat de club moest weten wie er binnen was. De eerste test met de kaarten in de app was begin augustus bij de oefenwedstrijd tegen Leeds. Dat ging niet meteen goed en daardoor ontstonden er lange rijen voor de deur. Maar nu zijn de meeste technische problemen opgelost.

Tegemoetkoming

Toch zijn er ook supporters die niet blij zijn met de app. Zo zijn er fans die geen smartphone hebben of niet zo handig zijn met een mobiele telefoon. Ook de verzamelaars balen.

Ajax laat weten dat ze die fans tegemoet willen komen. Dat bevestigt een woordvoerder van de club aan de website van de supportersvereniging Ajax Life. "We kennen het verzoek van fans voor een fysieke seizoenkaart. In overleg met de supporters willen we de mogelijkheid bieden voor zo’n kaart. Dat zal dit seizoen niet meer zijn, maar voor volgend seizoen wil Ajax deze optie gaan aanbieden. Hoe en wat precies is nog iets wat Ajax in samenspraak met supporters en de technische leverancier van het ticketing-systeem aan het onderzoeken en afstemmen is.”

Een voordeel van de Ajax-app is nu wel dat het makkelijker is om een wedstrijdticket door te verkopen als je een keer niet kan. Die moet wel een Ajax-account en de app hebben, maar zo kun je voorkomen dat er onbezette plekken zijn. “Daarom gelooft Ajax dat de app de toekomst is op gebied van ticketing.”