Tien huurwoningen voor leraren die in Zuidoost willen werken

Om het lerarentekort op basisscholen in Zuidoost tegen te gaan worden er in het stadsdeel tien huurwoningen beschikbaar gesteld voor nieuwe docenten. Scholengroep Zonova en woningstichting Rochdale zijn een pilot gestart.

Amsterdam komt in totaal zo'n 350 bevoegde leraren tekort. Vooral in Zuidoost en Nieuw-West zijn de problemen groot. Bij de start van het schooljaar bleek dat er veel Amsterdamse klassen geen leraar hadden.



Een van de redenen voor het tekort die genoemd wordt is het gebrek aan betaalbare woningen. Met een pilot willen Rochdale en Zonova kijken of het mogelijk is om op deze manier het lerarentekort tegen te gaan.

'Passende woningen'

Volgens Rochdale gaat het om 'passende' woningen, waarbij rekening wordt gehouden met het inkomen van de leerkracht en de gezinsgrootte. Dat kan een sociale huurwoning zijn, maar ook een huurwoning uit de vrije sector. Tien woningen lijkt weinig, maar volgens een woordvoerder van Rochdale is dat niet zo. "Het bijzonder is dat je een baan én een woning krijgt. En het gaat om een pilot die tot december loopt. Als er veel vraag is, worden het er in de toekomst nog meer."

Er is in Amsterdam al een voorrangsregeling voor woningen voor beroepsgroepen, maar die is volgens de woordvoerder ingewikkeld en langdradig. "Die wordt vaak niet gehonoreerd."