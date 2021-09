Particulieren moeten eigen kades opknappen (en betalen) van wethouder De Vries: "Zullen ze zelf moeten doen"

Tientallen kilometers aan kwetsbare kademuren in de stad zijn in handen van particulieren. De gemeente gaat hen informeren als het fout dreigt te gaan, maar voor de kosten van het opknappen zullen ze zelf moeten opdraaien.

"We hebben een veel beter beeld over waar het echt risicovol is en daarbij spelen er twee zaken", zei wethouder Verkeer en Vervoer, Egbert de Vries (PvdA) in Park Politiek. "Eén: soms kan het ineens tegen zitten, dat gebeurde bij de Groenburgwal , maar dan hebben we wel de organisatie staan om bij wijze van spreken binnen 24 uur te voorkomen dat erger ontstaat. Het tweede is, er zijn natuurlijk ook een heleboel kades die zijn niet van de gemeente, die zijn van particulieren." Zo was het stuk ingestorte kademuur aan de Grimburgwal van de UvA, heeft ook de Haven als professionele partij nogal wat strekkende meters in bezit, maar zijn er ook veel Amsterdammers en Amsterdamse organisaties met een stukje kade voor de deur. De gemeente heeft intussen goed in beeld wie wat heeft en wat de staat is, maar daarmee zijn deze kades nog niet opgeknapt.

Dat dat een flinke kostenpost gaat opleveren voor de betreffende Amsterdammers, erkent ook de wethouder. "Voor niet iedereen is dat even makkelijk, maar we hebben ook niet zoveel keus. We kunnen dit niet van mensen gaan overnemen. Het is hetzelfde als je eigenaar bent van een woning, dan moet je ook zorgen dat die woning in orde blijft en niet instort."



De kosten voor de immense operatie, die nu volop gaande is, om 200 kilometer aan kademuren en 800 bruggen te renoveren loopt sowieso al flink in de papieren. 450 miljoen euro was er al voor vrijgemaakt, maar dat geld zit al in de lopende projecten. Een volgend college zal volgens De Vries daarom opnieuw structureel geld vrij moeten maken om de renovatie op de rails te houden, die voorlopig op 2 tot 3 miljard euro wordt begroot.



Hogere noodbruggen



Voorlopig, want tegenvallers liggen altijd op de loer, zoals nu al met de te lage noodbruggen. De Vries wil naar aanleiding hiervan dat ook alle noodbruggen de normale hoogte van 1 meter 80 krijgen. "Maar we moeten ons ook wel weer realiseren dat dat duurder is."

