OM: Agenten wel degelijk beschoten bij wilde achtervolging na overval waardetransport

Volgens het Openbaar Ministerie is er na de overval op een waardetransport in Noord wel degelijk gericht geschoten op de agenten. Hoewel uit het dossier blijkt dat geen van de kogelinslagen is toe te schrijven aan wapens van de overvallers, is de Officier van Justitie ervan overtuigd dat de agenten onder vuur zijn genomen.

Dit weekend werd bekend dat dat onderzoek naar kogelinslagen in de woningen in Broek in Waterland en de politieauto's heeft uitgewezen dat het om politiemunitie gaat. Ook een kogelinslag in de voorruit van een auto en twee in een paardentrailer zijn afkomstig van politiewapens. De Officier van Justitie meldde maandag in de rechtbank dat hij echter geen reden ziet om aan de getuigenverklaringen van de agenten te twijfelen. “De ongeoefende schutters hebben al rijdend uit een van de vluchtauto’s geschoten", luidde diens verklaring vanmorgen tijdens de tweede pro formazitting. Dat zou volgens het OM ook blijken uit het feit dat er kogelhulzen zijn gevonden in Broek in Waterland, in een auto en op het wegdek.

Verklaringen

Het feit dat er op basis van forensisch onderzoek vooralsnog geen aanwijzingen voor gericht schieten zijn, betekent volgens het OM niet dat het niet is gebeurd. Dat zou ook blijken uit verklaringen van de agenten. De Officier van Justitie las aan het begin van de zitting zo'n verklaring voor. “Hij was aan het schieten, hij schoot in het rond, het leek erop alsof hij alles wat hij zag probeerde te raken. Ik zag dat het wapen op ons gericht was, ik keek in de loop.”

Het OM wil de overvallers poging moord en poging doodslag ten laste leggen. Als er kan worden bewezen dat er wel gericht geschoten is, dan kan de verdachten een veel zwaardere straf worden opgelegd. Naar het schieten op agenten wordt nog onderzoek gedaan.

De advocaten van de verdachten stellen dat er niet gericht is geschoten. Een van hen vroeg daarom om het opheffen van de voorlopige hechtenis van zijn cliënt. Ze stellen dat er alleen in de lucht is geschoten, zowel op de Meeuwenlaan als in Broek in Waterland. Dat zou blijken uit camerabeelden en getuigenverklaringen. Er zouden volgens de verdediging alleen kogelhulzen afkomstig van de verdachten op de Meeuwenlaan zijn gevonden. Daar is alleen in de lucht geschoten. "Er kunnen geen ernstige bezwaren zijn om de verdachten van voorlopige hechtenis te ontheffen", aldus een van de advocaten.

Het verzoek van de advocaten om beelden toe te voegen aan het dossier, is ingewilligd.

Gewelddadige overval

De overval vond afgelopen 19 mei plaats bij edelmetaalbedrijf Schone B.V. aan de Meeuwenlaan. De overvallers dreigden toen met automatische wapens en schoten buiten het filiaal in de lucht. Vervolgens vluchten de overvallers richting Broek in Waterland, waar de achtervolging uiteindelijk eindigde in een weiland.

Bij de achtervolging werden zes verdachten aangehouden, een 47-jarige Fransman werd bij de actie doodgeschoten door de politie. Vorige week werden nog twee verdachten aangehouden: een 20-jarige Belgische en een 44-jarige Fransman. Zij verschijnen later voor de rechter. Meer arrestaties worden niet uitgesloten.