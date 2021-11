Drinkwater volgend jaar duurder om digitale beveiliging Waternet te verbeteren

Amsterdammers betalen in het komende jaar tussen 8 en 10 euro per jaar meer voor hun drinkwater. Dat geld is onder meer nodig om de digitale veiligheid van Waternet te versterken. Daarnaast wordt met dat geld extra geïnvesteerd om het gehalte pfas in het water tegen te gaan.

Verder worden de prijzen aangepast aan loon en inflatie, zo valt te lezen in de brief die wethouder Egbert de Vries (Water) naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Eenpersoonshuishoudens betalen 8,40 euro meer, een stijging van 7,1 procent ten opzichte van vorig jaar. Rekening voor tweepersoonshuishoudens stijgt in 2022 met 6,5 procent, dat is zo'n 10,30 euro.

Problemen

De verhoging wordt ingevoerd om onder meer de digitale beveiliging van Waternet te verbeteren. Daar bleek vorig jaar van alles mis mee. Het systeem was zo verouderd dat zelfs basaal onderhoud niet meer mogelijk was. Er is nu jaarlijks twee miljoen euro vrijgemaakt om het systeem te verbeteren.

Met het ICT-systeem voor de incasso's liep het afgelopen zomer ook al niet lekker: het gemeentelijk waterbedrijf stuurde toen een bericht naar 260.600 Amsterdammers dat er binnen een paar dagen meerdere bedragen van hun rekening zou worden geschreven. Voor honderden Amsterdammers betekende het dat ze een betalingsregeling moesten aanvragen omdat ze in financiële problemen waren geraakt.

Pfas

Verder wordt er een miljoen euro per jaar vrijgemaakt om de hoeveelheid pfas in het drinkwater tegen te gaan. Pfas zijn moeilijk afbreekbare stoffen die onder meer in antiaanbaklagen zitten. Momenteel valt het Amsterdamse gehalte nog binnen de Europese normen, maar omdat er steeds meer kennis over het gevaar van pfas komt, wil de stad nieuwe Europese regels voor zijn.