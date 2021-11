Nat weer en bladeren op spoor oorzaak van recente metrostoringen

Het natte herfstweer en bladeren op het spoor zijn de oorzaak van de recente storingen in het metronetwerk. Dat schrijft wethouder Egbert de Vries in een brief aan de gemeenteraad. Door de bladeren en het water slippen de wielen waardoor het noodsysteem geactiveerd wordt.

Bovendien vallen er dagelijks 1 tot 3 procent van alle ritten uit door storingen in de metrovoertuigen zelf, of interactie tussen voertuigen en het verkeersleidingssysteem.

"Doorgaan met de exploitatie was in de praktijk onmogelijk, omdat de verkeersleiders geen zicht meer hadden op wat er op het spoor gebeurde"

Deze storing kwam niet door het regen of bladeren, maar doordat er een verstoring was in de communicatie tussen de verkeerksleiders en de bedienposten. "Doorgaan met de exploitatie was op dat moment in de praktijk onmogelijk, omdat de verkeersleiders geen zicht meer hadden op wat er op het spoor gebeurde", valt te lezen in de brief.

Alle metro's zijn toen per direct naar stations geleid. Voor drie metro's was dit niet mogelijk omdat het station bezet wordt, waardoor reizigers 15 minuten vast hebben gezeten.

Tien keer

Door het nieuwe beveiligingssysteem, CBTC, kwamen alle metro's dit jaar al zo'n tien keer stil te staan. In bijna alle gevallen duurde het een uur totdat er weer gereden kon worden. Er moest namelijk telkens een reset uitgevoerd worden.

De gemeente en het GVB namen het systeem eerder dit jaar nog "gefaseerd in gebruik". Dat betekent dat het eerst alleen korte tijd achter elkaar, bijvoorbeeld een dag of een week, gebruikt werd. Sinds ongeveer een maand geleden is er volledig overgestapt.

De volledige overstap op CBTC moest al meerdere keren uitgesteld worden vanwege de storingen. D66-raadslid Jan-Bert Vroege, die al meerdere keren uitleg vroeg van de wethouder, wil komende week opnieuw opheldering over de storingen en de stand van zaken.

Betere communicatie en pendelbussen

In de raadsinformatiebrief belooft de wethouder dat er tijdens een storing beter gecommuniceerd gaat worden met de reiziger, bijvoorbeeld over de duur van de storing.

Als de storing lang aanhoudt, worden pendelbussen ingezet tussen Centraal en Noord. Bovendien mogen reizigers op de stations die gedeeld worden met de NS verder reizen net de trein.