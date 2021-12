Protestactie Wybren van Haga leidt tot sluiting café op Nieuwmarkt

Dat bevestigt een woordvoerder van Halsema. Het gaat om een spoedbesluit.

Volgens Het Parool werd in het café aan het begin van de avond geborreld door Kamerlid Wybren van Haga en vijftig medestanders. Agenten zeiden dat het café de gasten moest wegsturen, maar dat zouden de medewerkers niet gedaan hebben.

Van Haga had een eigen cameraman bij zich. Het ging om een protest tegen de aangescherpte coronaregels. De eigenaar heeft vaker geprotesteerd tegen de coronaregels. In maart kreeg hij een waarschuwing omdat hij zijn terras had geopend terwijl dat niet mocht.

De eigenaar wilde ook samen met andere ondernemers een groot gezamenlijk terras op de Nieuwmarkt. Dat ging, na protest van buurtbewoners, niet door.