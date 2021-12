Bouw Woon Leef Aflevering: Gouwe Ouwe

Hoe word je zorgeloos oud in de stad? Waar kunnen senioren wonen en in welke woonvorm moet dat dan? En misschien wel het belangrijkst: wat vinden onze senioren er zelf van? In deze aflevering van Bouw Woon Leef gaat het over hoe en waar Amsterdamse ouderen (willen) leven.

In de aflevering spreken we met senioren Hans Wamsteeker en Willemien Schellekens. Wamsteeker denkt mee over geclusterde woonvormen voor ouderen waardoor zij meer ontmoeting met hun buurtgenoten hebben. Schellekens maakt zich met haar vereniging hard voor ouderenhuisvesting in de binnenstad; woningen in het centrum zijn namelijk, door bijvoorbeeld steile trappen, ongeschikt voor mensen op leeftijd.

Ook gaan we langs bij wooncomplex LIFE in de Houthavens. Daar leven ouderen in een community. Ze delen een aantal gemeenschappelijke ruimtes in het gebouw en ondernemen samen allerlei activiteiten. Belegger Erwin Drenth legt uit waarom dat soort woonvormen voor ouderen zo belangrijk zijn en communitymakers Marian Euverman en Tineke van der Meer vertellen over hoe ze het groepsgevoel onder de bewoners van LIFE tot stand hebben gebracht.