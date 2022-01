Celstraffen voor gewelddadige demonstranten verboden coronaprotest Museumplein

Er zijn nog drie mannen veroordeeld voor openlijke geweldpleging tegen agenten tijdens de verboden coronademonstratie op het Museumplein van 2 januari. De rechter legde celstraffen in combinatie met taakstraffen op.

De demonstratie tegen de coronaregels werd door burgemeester Femke Halsema verboden. De organisatie zou ‘elke medewerking’ aan een veilig en ordelijk verloop van de demonstratie ‘weigeren’. Toch kwamen er duizenden mensen naar het Museumplein. Er waren meerdere opstootjes.

Vandaag zijn er drie mannen - een 34-jarige man uit Rotterdam, een 57-jarige man uit Haarlem en een 60-jarige man uit Gouda - veroordeeld.

Geslagen

Alle drie werden verdacht van openlijke geweldpleging tegen agenten. De Rotterdammer zou een ME'er in zijn gezicht hebben geslagen en vervolgens hebben geprobeerd om deze ME’er naar de grond te werken. De man uit Haarlem zou ook een ME’er in zijn gezicht hebben geslagen. Ook zou hij tegen ME-schilden hebben geslagen. De man uit Gouda werd ervan verdacht een agent in zijn kruis te hebben getrapt.

De rechter oordeelde in alle gevallen de openlijke geweldpleging bewezen. De man uit Rotterdam werd veroordeeld tot acht weken gevangenisstraf, waarvan vijf weken voorwaardelijk en een taakstraf van 80 uur. De man uit Haarlem tot een celstraf van twee maanden waarvan één voorwaardelijk en een taakstraf van 60 uur. De 60-jarige man uit Gouda werd veroordeeld tot twee maanden cel waarvan één voorwaardelijk en tot een taakstraf van 40 uur.

De rechter legde de drie mannen geen gebiedsverbod op. Wel ging hij mee in de eis van de officier wat betreft de gevangenhouding dus de drie mannen moesten gelijk na de zitting terug naar hun cel.