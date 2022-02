Stad NL V Natuurliefhebbers willen 5 tot 7 miljoen uittrekken voor behoud Lutkemeerpolder

De actiegroep die al jaren strijdt voor het behoud van de Luktemeerpolder wordt financieel ondersteund door coöperatie Land van Ons. De burgercoöperatie wil tussen de vijf en zeven miljoen euro investeren voor het starten van een voedselpark.

"Een van de grote redenen die we continu te horen krijgen van de gemeente Amsterdam is: Nee, het kan niet want het kost geld", vertelt Alies Fernhout van de actiegroep Behoud Lutkemeer. Fernhout strijdt al sinds 2017 voor behoud van het natuurgebied in Nieuw-West. Ze organiseerde met de actiegroep verschillende acties. Vorig jaar werd bekend dat biologische zorgboerderij de Boterbloem nog twee jaar mag blijven en trok Ahold, dat een distributiecentrum wilde openen, zich terug.

Quote "We maken de wereld met elkaar en we kunnen met elkaar ook andere besluiten maken." Alies Fernhout - Actiegroep Behoud LutKemeer

Franke Remerie, voorzitter Land van Ons, was meteen enthousiast toen hij hoorde van de plannen van het voedselpark in de polder. "Wij hadden meteen zoiets van, dit is een prachtige kans". Land van Ons is een coöperatie die normaal percelen landbouwgrond koopt en daarmee verduurzaming en andere manieren van landbouw realiseert. Het idee van het voedselpark sloot dan ook aan.

Alies in de Lutkemeerpolder

De polder redden Voor nu willen de actiegroep en de coöperatie een bod gaan doen op de landbouwgrond, maar volgens Remerie gaat het niet alleen om het geld. "Wij gaan vragen stellen aan de gemeenteraad. Wij hebben het geld bij elkaar en wat willen jullie ervoor hebben? Zet nu in eerste instantie de machines stil, zodat wij de goede discussie met elkaar kunnen hebben om te kijken of we toch nog de polder kunnen redden."

Of dat gaat lukken is nog maar de vraag. De Lutkemeerpolder kent namelijk momenteel geen bestemmingsplan meer voor landbouw. Fernhout maakt zich daar niet zo'n zorgen over. "Kijk je kan besluiten dat het een bedrijventerrein wordt, maar je kan ook weer terug besluiten dat het landbouwgrond wordt."

Quote "Wij zijn niet de eigenaar van de grond, de grond is niet te koop en er ligt een andere bestemming op het gebied" Gemeente Amsterdam

De gemeente laat in een reactie weten initiatieven op het gebied van stadslandbouw te ondersteunen en graag in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld over een geschikte locatie. De Lutkemeerpolder ligt daarbij volgens de gemeente niet voor de hand. "Wij zijn niet de eigenaar van de grond, de grond is niet te koop en er ligt een andere bestemming op het gebied," zo schrijft de gemeente. De komende periode hopen de actiegroep en coöperatie desondanks toch om de tafel te gaan met de gemeente.