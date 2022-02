Politiek NL V Nanninga (JA21): "Makkelijk scoren om te zeggen dat er plek is voor Oekraïense vluchtelingen"

JA21-fractievoorzitter Annabel Nanninga stoort zich aan de oproepen van raadsleden van D66 en GroenLinks om Oekraïne vluchtelingen op te vangen in de stad.

Dat zegt ze in het AT5-programma Park Politiek. Volgens haar gaat de stad niet over de opvang van vluchtelingen. "Ik doe geen uitspraken over wel of niet opvangen, dat is aan de Tweede Kamer en het kabinet. "

Quote "Het is heel makkelijk en goedkoop is dat je mensen allemaal goedkope beloften voorspiegelt" annabel nanninga, ja21

D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig heeft het stadsbestuur vandaag gevraagd 'dringend om kenbaar te maken dat Amsterdam ruimhartig bereid is om vluchtelingen op te vangen'. "Ik vind het ongelooflijk goedkoop om hier als Amsterdamse partij makkelijk te scoren en te zeggen, kom allemaal maar binnen", reageert Nanninga. "Want A, je gaat er niet over, en B, je hebt er zelf geen last van." Volgens Nanninga zit de stad al heel vol. "En Amsterdam heeft een enorm probleem met statushouders te huisvesten. Ik denk dat het gewoon niet kan. (...) Je kunt wel proberen te framen van ja, dat is weer dat hardvochtige gemene rechts dat arme mensen niet wil helpen. Maar dat is natuurlijk een beetje onzin. Want wij kunnen al niet aan onze vraag voldoen. Dus het verhaal is hier natuurlijk, dat het heel makkelijk en goedkoop is dat je mensen allemaal goedkope beloften voorspiegelt, als jij nu grootmoedig gaat roepen van, 'kom er maar allemaal bij', terwijl je weet dat je het niet kunt waarmaken."

Quote "Wat Poetin doet is volstrekt onacceptabel. We staan echt achter Oekraïne en het Oekraïense volk" ANNABEL NANNINGA, JA21

De situatie in Oekraïne houdt Nanninga wel wakker 's nachts. Ze wil strenge sancties tegen Rusland. "Wat Poetin doet, die agressie, dat is volstrekt onacceptabel. Dat is onrechtmatig. Ik kan alleen zeggen. We staan echt achter Oekraïne en het Oekraïense volk. Waar we nu die hartverscheurende beelden van zien. Oorlog is altijd gruwelijk. Maar je krijgt het nu echt in je gezicht. Dit moet gewoon stoppen. Het kabinet moet gewoon echt een streep trekken." De hele aflevering van Park Politiek, waarin het ook gaat over het huidige stadsbestuur, het klimaat en eventueel mee besturen, is hierboven te zien.