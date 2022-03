Gruwelijke details over moord Peter R. de Vries in ontsleutelde berichten

"Leeg die ding op hem" en "verneuk het niet". Op de derde tussentijdse rechtszitting vanmorgen werden gruwelijke details bekend uit het berichtenverkeer rond de verdachten van de moord op Peter R. de Vries.

Op 6 juli vorig jaar wordt de misdaadverslaggever neergeschoten op de Lange Leidsedwarsstraat. Negen dagen later overlijdt hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De 22-jarige Delano G. en 35-jarige Kamil E. worden nog dezelfde avond aangehouden op de snelweg. In de rechtszaal was vandaag alleen de Poolse Kamil E. aanwezig en werden ontluisterende chatberichten besproken.

Arrestatie Het Openbaar Ministerie verdenkt de Rotterdammer Delano G. ervan te hebben geschoten op die bewuste dinsdagavond. Daarna zou hij volgens het OM ingestapt zijn bij de Poolse Kamil E.. Samen zouden zij na de moord in de vluchtauto, een Renault Kadjar, de snelweg zijn opgereden. Nog geen uur later werden beiden op de A4 klemgereden door de politie en aangehouden. Bij de arrestatie werden twee vuurwapens aangetroffen. Op de plaats delict werden vier kogelhulzen aangetroffen.

"Knal op zijn hoofd" De strafzaak, die de naam Iraklia heeft gekregen werd vandaag inhoudelijk nog niet uitgebreid behandeld. Toch werden er een aantal nieuwe zaken besproken. Uit ontcijferde telefoongesprekken blijkt dat Kamil E. een grotere rol heeft gespeeld in de moord op de Vries dan eerder bekend was. In de vluchtauto werd een Google Pixel-Blackberry gevonden. Volgens justitie was de telefoon al eerder in gebruik door Kamil E . en nam op 6 juli ook Delano G. uitvoerig deel aan een chatgesprek. Een derde verdachte, die in het dossier wordt aangeduid met de code NN-*4229, neemt ook deel aan het chatgesprek en benadrukt dat de moord moet slagen.

Quote "Bro, ahahahah (..) dwars door ze hoofd en lichaam (..) echt, gelukt (..) hij is dood (..) kk dood" Ontcijferde berichten uit de Pixel telefoon

In de gesprekken, die al eerder uitlekten in Het Parool, communiceren de drie op een directe wijze en bespreken ze volgens het OM gruwelijke details over de moord. "Leeg die ding op hem" en "verneuk het niet" en "knal op zijn hoofd", zegt NN-*4229 als opdracht. Na de moord vertelt Delano G. enthousiast aan NN-*4229 hoe de moord is gelukt. "Bro, ahahahah (..) dwars door ze hoofd en lichaam (..) echt, gelukt (..) hij is dood (..) kk dood". De moord vond plaats op een druk moment midden in het uitgaansgebied. Uit de berichten blijkt dat dit voor Delano G. geen probleem was. Hij zegt dat de kogel dwars door het hoofd van de Vries ging en vervolgt: "Alles spoot (..) die bloed (..) iedereen gille (..) hij bewoog niks meer (..) was kk druk". Het OM liet vandaag weten dat DNA van Delano G. werd aangetroffen op de telefoon. Volgens de advocaat van G. werd hij onder druk gezet om de moord te plegen omdat hij anders onder de 'groene zoden' zou komen te liggen.

Tweede voorverkenning Verder deed het OM een 'vordering wijziging ter lastenlegging' van Kamil E. Hij wordt er nu ook van verdacht ook een tweede voorverkenning te hebben gedaan op 23 juni 2021. Op die dag zou E. zou volgens justitie al langs de studio van RTL Boulevard zijn gelopen en De Vries zijn gevolgd naar de parkeergarage. In de tweede pro-forma zitting werd al duidelijk dat Kamil E. ook op 28 juni 2021 op voorverkenning is geweest. Uit een getapt telefoongesprek met zijn vriendin, zou blijken dat hij geprobeerd heeft een alibi te verzinnen. Op het pistool zouden volgens justitie DNA sporen van Delano G. zijn aangetroffen.

Quote "Het dossier zou van kaft tot kaft geschreven kunnen zijn door één persoon. We weten het gewoon niet" Ronald van der HOrst- Advocaat delano G.

De advocaat van Delano G., Ronald van der Horst, pleitte vandaag voor het kenbaar maken van de 88 getuigenverklaringen die anoniem zijn opgenomen in het dossier. "Het dossier zou van kaft tot kaft geschreven kunnen zijn door één persoon. We weten het gewoon niet", aldus van der Horst. Volgens de advocaat is het onmogelijk om de betrouwbaarheid en motieven te controleren van de anonieme verklaringen van deskundigen, politie-agenten en getuigen. De advocaat van Kamil E. sloot zich daarbij aan. Het OM liet weten dat het anonimiseren van de getuigen nodig is als er sprake is van concrete dreiging. Toch besloot het OM het verzoek te bespreken, maar na overleg lieten zij weten dat zij vonden dat de verdediging onvoldoende heeft onderbouwd waarom de getuigenverklaringen van belang zijn. De rechtbank neemt hier uiterlijk 11 maart een beslissing over.

Inter Visual Studio/ Robby Hiel

In de eerste pro-forma zitting op 18 oktober deed Delano G. een beroep op zijn zwijgrecht. Kamil E. ontkende op de hoogte te zijn van de moord. Hij vertelde dat hij was ingehuurd voor een klus als chauffeur voor €100, waarvan hij de inhoud niet kende.

Beide verdachten hebben al eerder te maken gehad met justitie. Zo zat Delano de G. op zijn 17e vast in jeugddetentie, terwijl er voor E. een arrestatiebevel in zijn thuisland Polen zou liggen. Het motief van de daders is nog niet bekend. Er wordt rekening mee gehouden dat de moord samenhangt met de rol van De Vries als vertrouwenspersoon voor kroongetuige Nabil B. in het liquidatieproces Marengo.

OM: "ronde zaak" Het OM spreekt in de moord op Peter R. de Vries van een "ronde zaak" waarin genoeg bewijslast is. Vanmiddag werd duidelijk dat de verdachten langer vast blijven zitten. Op 30 mei volgt de vierde pro-forma zaak, daarna zal naar verwachting de zaak inhoudelijke zaak worden besproken op 7 en 15 juni. De uitspraak volgt dan op 7 juli.