Halsema stemt in Oosterkerk: "Je kan laten merken welke richting jij wil dat A'dam uit gaat"

In de Oosterkerk delen de eerste stemmers hun politieke voorkeur. "GroenLinks", "SP", en "Partij voor de Dieren". De burgemeester wil het niet zeggen. "Nee, dat is heel geheim". Volgens een woordvoerder zou Halsema op een jonge vrouw gestemd hebben, maar op wie dat blijft onduidelijk.

Om de kiezers te verspreiden zijn vandaag en morgen zo'n 50 stembureau's in de stad geopend en aankomende woensdag worden er nog eens 450 locaties extra in de stad geopend. Remco de Keizer is lid van het stembureau in de Oosterkerk en verwacht dat woensdag de opkomst het grootst zal zijn. "Maar het zou natuurlijk ook mooi zijn als vandaag en morgen veel mensen komen stemmen."