'Genoeg hout beschikbaar om de helft van de Nederlandse woningvraag mee te realiseren'

Houtbouw is dé manier om snel en milieuvriendelijk huizen te bouwen, dat vinden bouwstrateeg Karin Kuipers en bouwkundige Diana de Krom. Hout is namelijk makkelijk en snel in elkaar te zetten en het groeit op natuurlijke wijze; een stuk schoner dan de productie van steen en beton dus! Bovendien is er in hout - in tegenstelling tot andere bouwmaterialen - geen schaarste. Sterker nog; volgens Kuipers is er zelfs genoeg hout om de helft van de woningvraag in het land met hout te realiseren.

Naast dat hout natuurlijk aangroeit zit de milieuvriendelijkheid in houtbouw in het feit dat bouwonderdelen voor een groot deel al in de fabriek kunnen worden voorgeproduceerd. Dat scheelt, want ''Hoe minder je op de bouwplaats nog moet doen, hoe minder stikstof je uitstoot.''



Bovendien kun je met hout remontabel bouwen. Je kunt gebouwen dus, als dat nodig is, uit elkaar halen en ergens anders weer opbouwen. Erg flexibel dus, en zeker in de woningcrisis is dat ideaal. Met hout kun je flexwoningen neerzetten op plekken waar een acute behoefte aan huizen is. Dat is met permanente middelen als beton en steen niet mogelijk.

bouwstrateeg Karin Kuipers

Woningnood Diana en Karin gaven ons een week voor de opening van de Floriade een rondleiding door het volledig circulaire en remontabele Natural Pavilion. In het houten bouwwerk laten ze zien hoe snel en gemakkelijk hout in elkaar te zetten is. Dat biedt weer mogelijkheden met het oog op de woningnood: ''Je kunt hier heel snel heel veel woningen mee neerzetten, ook in de binnenstad, op een krappe bouwplaats.''

Vaart maken met de woningbouw en daarbij het milieu sparen? Houtbouw is dus misschien wel de ideale oplossing om dat voor elkaar te krijgen. Wil je daar nou meer over weten? Kijk dan ook naar de Vaart maken met de woningbouw en daarbij het milieu sparen? Houtbouw is dus misschien wel de ideale oplossing om dat voor elkaar te krijgen. Wil je daar nou meer over weten? Kijk dan ook naar de Bouw Woon Leef aflevering: Nieuw Bouw.