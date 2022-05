Creatieve hub A Lab brengt innovatie en diversiteit in Noord

Ooit werden er in het diepste geheim experimenten gedaan door oliemaatschappij Shell. Tegenwoordig biedt het voormalige laboratorium aan het Overhoeksplein in Noord onderdak aan het A Lab, waar 300 innovatieve en sociaal-maatschappelijke creatieve ondernemingen samenwerken. Initiatiefnemer Lucas Hendricks zoekt met de ondernemingen in A Lab de verbinding met het stadsdeel dat momenteel flink aan het ontwikkelen is: ''Mijn droom is dat het hier straks nog meer gemêleerd is.''

Het A Lab zit al sinds 2013 op het Overhoeksplein. Volgens Hendricks was en toen nog weinig leven rond het plein en in de rest van de buurt. Toen andere partijen zich later in de buurt vestigden werd het A Lab een spin in het web: ''De lijntjes zijn kort, we kennen iedereen in de buurt en dat zou zo door moeten gaan, vind ik. We willen iedereen betrekken bij Amsterdam-Noord.''