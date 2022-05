Bouw Woon Leef podcast over bewonersparticipatie: moeten zij onderhand niet betaald worden voor het 'samen stad maken'?

Waar willen we met de stad naartoe en hoe gaan we hem vormgeven? Welke rol moeten de bewoners daarin spelen en is het wel eerlijk dat bewoners op een maandagavond vier uur lang zitten mee te denken zonder dat er een vergoeding voor is, en dat terwijl er ambtenaren, ontwerpers en stadmakers aan dezelfde tafel zitten die wél worden betaald?

Daarover praat Susanne Heering met haar gasten Co Stor en Anneke Jongerius. Stor bouwde 34 jaar lang in allerlei rollen, maar vooral als verbindende projectdirecteur, aan de stad. Zo was hij betrokken bij de ontwikkeling van de Hallen, de Houthavens en Noord. Hij begon in de jaren 80, in de tijd van de stadsvernieuwing waar bouwen voor én met de buurt heel gewoon was. Stor legt uit dat gebiedsontwikkeling - of transformatie makkelijker én sneller gaat als je alle betrokken partijen meeneemt in de plannen, óók de bewoners!

Anneke Jongerius is placemaker en projectontwikkelaar. Zij gaat het gesprek aan met bewoners over wat zij in hun buurt willen zien. ''Ontwikkelen gaat niet om woningen neerzetten, maar om het creëren van een fijne buurt. Bij ieder plan luisteren we eerst naar wat er speelt in een buurt, om vervolgens met een goed plan te komen.'' Daarvoor werkt ze met betaalde stadmakers die informatie en draagvlak ophalen in buurten waar zij gaan bouwen.