Stad NL V Archeologen aan het werk in Het Paleis: ''Je komt altijd wel iets tegen wat je nog nooit hebt gezien''

Aan de Prinsengracht wordt het voormalig Paleis van Justitie omgebouwd tot een vijfsterrenhotel. In de documentaireserie Het Paleis volgt AT5 deze grootschalige verbouwing door de ogen van de hoofdrolspelers in deze transformatie. In deze vijfde aflevering gaan we op pad met archeoloog Jørgen Veerkamp.

archeologen aan het werk op de patio van het Paleis

Jørgen is een geboren en getogen Amsterdammer en daarom vindt hij het zo leuk om zijn werk juist hier in de stad uit te oefenen: ''De historie van deze stad zit toch voor een groot deel onder de gebouwen. De vondsten die je doet vertellen het verhaal van de stad en de mensen die hier gewoond hebben. Dat je een klein deel van die geschiedenis mag aanraken en onderzoeken, dat is ontzettend leuk. Het geeft echt een extra dimensie aan het wonen in Amsterdam.'' Rijke geschiedenis Het gebouw waarin het Paleis van Justitie gevestigd was gaat al een behoorlijke tijd mee: al in de 17e eeuw werd het gebouwd. Het pand heeft door de eeuwen heen verschillende functies gehad en daardoor heeft het, net als de grond waarop het staat, een rijke geschiedenis. Nu de binnenplaatsen van het paleis worden ontgraven komt die geschiedenis steeds meer bloot te liggen. Om dat te onderzoeken is Jørgen met zijn team bij de graafwerkzaamheden aanwezig. Tijdens de ontgravingen vinden de archeologen een beerput, met voorwerpen uit de woningen die ooit op de plek van het paleis hebben gestaan. Omdat het schoonmaken, onderzoeken en documenteren van die voorwerpen nogal wat tijd kost, laten we Jørgen en zijn collega's hun werk doen. We ontmoeten hem daarom een paar weken later op het Marineterrein bij de archeologiewerkplaats van de gemeente Amsterdam.

Archeoloog Jørgen Veerkamp

Quote ''De historie van de stad zit voor een groot deel toch onder de gebouwen'' archeoloog jørgen veerkamp

De vondsten die bij de werkzaamheden bij het paleis uit de aarde tevoorschijn zijn gekomen staan uitgestald op een grote tafel: rookpijpen, servies, speelgoed, zelfs een poppenhoofdje dat nog in goede conditie is. ''Dat is het leuke van dit werk'', zegt Jørgen. ''Je vindt altijd wel iets wat je nog nooit hebt gezien.'' En Jørgens wens? Ooit nog iets vinden wat van zijn familie is geweest: ''Het kan, want veel van mijn familie heeft in de binnenstad en in de Jordaan gewoond. Het is natuurlijk maar een ideetje, maar het prikkelt wel de fantasie.''

Jørgen met de uitgestalde vondsten uit het Paleis in de archeologenwerkplaats