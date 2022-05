Stakingen van de baan: Schiphol en vakbonden sluiten akkoord op hoofdlijnen

Stakingen op Schiphol lijken van de baan. De luchthaven heeft 'op hoofdlijnen' een akkoord bereikt met vakbond FNV over de werkomstandigheden en lonen van het personeel. De details van het akkoord worden morgen bekend gemaakt, maar duidelijk is dat het om een breed pakket aan afspraken gaat.

"Het is een breed akkoord voor een hele grote groep Schipholmedewerkers. We zijn blij met het resultaat. Eén ding is zeker. De beloning gaat omhoog en veilig en gezond werken komt centraal te staan", vertelt FNV-onderhandelaar Joost van Doesburg.

Op 23 april brak een wilde staking uit onder bagagemedewerkers van KLM op de luchthaven. Die zijn onder meer boos over de hoge werkdruk. In de weken daarna waren er regelmatig ellenlange wachtrijen en werden vluchten geannuleerd vanwege de drukte en personeelstekorten op Schiphol.

Dergelijke stakingen lijken nu van de baan: "Wij als vakbond zijn heel content. En als een vakbond content is, is er geen reden om actie te voeren", aldus Van Doesburg.

Momenteel geeft Schipholbaas Dick Benschop in de Tweede Kamer tekst en uitleg over de aanhoudende chaos op de luchthaven. Of dat met het bereiken van dit akkoord overbodig is, vindt Van Doesburg niet. "We hebben genoeg te vertellen en ik wil graag kwijt welke rol de overheid hierin heeft gehad."