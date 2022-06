Aanslag Peter R. nog lang niet vergeten in de Lange Leidsedwarsstraat: "Het was zo aangrijpend"

Een bewoner uit de straat herinnert zich de schoten en de daaropvolgende chaotische situatie nog goed: "Je kon weinig, alles was redelijk afgesloten voor onderzoek." Een andere bewoner was blij dat niemand uit haar gezin thuis was die bewuste avond: "Ik was op een examenborrel en mijn ouders waren ook niet thuis. Op die borrel ging het al snel rond en toen zag ik dat het bij mij in de straat was. Dat was even schrikken maar gelukkig was er van ons niemand thuis."

Omwonenden hadden vrij snel door dat het om Peter R. de Vries omdat hij wel vaker door de straat liep. Hij was regelmatig te gast in het tv-programma RTL Boulevard, dat toen werd opgenomen in een studio op het Leidseplein. Na de uitzending liep hij altijd zonder beveiliging richting zijn auto die geparkeerd stond in een garage in de Lange Leidsedwarsstraat.