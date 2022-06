Politie wil Marengoproces niet in Bunker: 'Haast onverantwoorde situatie'

De politie heeft in een brandbrief aan het Openbaar Ministerie gevraagd om het Marengoproces niet meer in de Bunker in Osdorp te houden. Het megaproces tegen Ridouan Taghi en handlangers kost te veel personeel, bovendien bestaat er nog altijd de vrees voor een gewelddadige ontsnapping.

Dat meldt Follow The Money. De site heeft de brief ingezien. Daarin schrijft een politiechef dat het gaat om 'een haast onverantwoorde situatie'. Het liefst heeft de politie dat de verdachten de zaak via een videoverbinding volgen. Mocht dat niet kunnen, dan is de rechtbank op Schiphol een veel veiliger alternatief voor de Bunker.

Niet verholpen

Om de agenten die rond de rechtbank staan te ontlasten worden er al militairen ingezet. Toch heeft dat het probleem nog niet verholpen. In totaal zijn er namelijk ongeveer 300 tot 350 politiemensen bezig met transporten, voorverkenningen, het bewaken van het pand en beveiligen van personen. Met personeel van andere diensten, zoals justitie en defensie, gaat het om ruim het dubbele aantal mensen.

Voor de politie is het extra frustrerend dat zittingen soms op het laatste moment niet doorgaan of veel korter duren dan verwacht. "Bij uitval van zittingen kan daarom worden gesteld dat sprake is van het excessief ‘verspillen’ van politiecapaciteit", stelt de politiechef in de brief.

Ander arrondissement

De rechtbank wil het proces niet verplaatsen naar Schiphol. Bronnen zeggen tegen Follow The Money dat dat komt omdat Schiphol onder een ander arrondissement valt dan de rechtbank Amsterdam. De rechtbank zelf stelt dat het komt omdat er vanwege het MH17-proces en het Eris-proces geen ruimte is.

De inhoudelijke zittingen van het Marengoproces begonnen maart vorig jaar. Het aantal zittingen verschilt maandelijks, maar het zijn er regelmatig drie per week. Verdachten, rechters en officieren van justitie worden onder zware bewaking vervoerd. Bij een van de transporten, zeer vermoedelijk gaat het om Ridouan Taghi, wordt zelfs een politiehelikopter met een scherpschutter ingezet. Ook rijden er wagens van de Dienst Speciale Interventies (DSI) mee. Taghi moet vanuit de EBI in Vught komen.