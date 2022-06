Ook minister De Jonge vindt omslag naar biobased bouwen noodzakelijk

In de Bouw Woon Leef-aflevering van afgelopen week riepen Ballast Nedam-directeur Onno Dwars en Cobouw-onderzoeksjournalist Thomas van Belzen het kabinet op om de regelgeving omtrent bouwen met natuurlijk materiaal aan te passen. Zij denken dat het bouwen met duurzaam materiaal hierdoor kan worden gestimuleerd; een belangrijke stap in het terugdringen van de CO2-uitstoot in de bouw. Minister voor Volkshuisvesting Hugo de Jonge lijkt hieraan gehoor te willen geven. Zo laat hij in een brief aan de Tweede Kamer weten: '' Via de regelgeving wil ik natuurinclusief bouwen bevorderen bij de bouw en renovatie van woningen.''

In de brief, waarin De Jonge vragen uit de Kamer beantwoordt over bouwregelgeving laat hij weten dat het gebruik van biobased materialen zoals hout, hennep en vlas een positief effect heeft op de milieuprestatie van gebouwen: ''Gemiddeld genomen is de milieuprestatie van een woning waarbij aandacht is besteed aan de toepassing van biobased materialen 0,1 à 0,2 punten beter dan van een woning waarbij hier geen specifieke aandacht aan is besteed.'' De minister laat dan ook weten te werken aan het in kaart brengen van mogelijkheden en voorbeelden van natuurinclusief bouwen en anderzijds om het verkennen van regels voor het meenemen van natuur en biodiversiteit bij de bouw en renovatie van woningen.

Of het beleid en de regelgeving rondom het gebruik van natuurlijke bouwmaterialen zal worden gewijzigd moet nog blijken. Daarvoor loopt momenteel nog een onderzoek, dat naar verwachting eind juni wordt afgerond.

Financiële sector

Ook in de financiële sector staat biobased bouw steeds hoger op de agenda. Zo lanceerde Triodos Bank deze maand als eerste geldverstrekker van Nederland een biobased hypotheek. Klanten die een woning van duurzame materialen bouwen of gaan bewonen betalen minder rente over hun lening. "Het is essentieel om die duurzame materialen te stimuleren. Het halen van de klimaatdoelen vraagt om een radicaal andere manier van bouwen en financieren'', laat de bank op zijn website weten.

Bouwen? Natuurlijk!

Wil je nu al meer weten over het gebruik van natuurlijke materialen in de bouw? Deze maand maakte Bouw Woon Leef een documentaire over de urgentie om biobased te bouwen, wat er op dit moment al mogelijk is en wordt gedaan op dat gebied, en wat er nodig is om ervoor te zorgen dat de bouwwereld straks de omslag naar biobased bouwen op grote schaal kan maken.