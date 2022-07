Koosjer restaurant HaCarmel, meerdere keren doelwit van vernieling, sluit de deuren

"Ondanks de enorme behoefte om HaCarmel voort te zetten voor mijn vader, Amsterdam en de Joodse gemeente, valt dit mij helaas zwaarder dan verwacht", schrijft Daniel Bar-On op de Instagram van het restaurant.

"Iedere dag komen er gasten binnen die al eerder hier zijn geweest en die nu vragen of de lieve meneer van de laatste keer hier nog werkt. Iedere dag zijn er gasten die vragen of ik de eigenaar ben, wat niet zo voelt omdat dit 22 jaar de zaak van mijn vader was. Daarom hebben wij met pijn in ons hart besloten om de zaak definitief te gaan sluiten."

Sami Bar-on

Eigenaar Sami Bar-On overleed dit jaar in maart. Hij stierf op 67-jarige leeftijd tijdens een vakantie in Israël. "Sami had een groot hart", zei een vriend van de familie tijdens de herdenking. "Hij hield van mensen. Je ging niet naar HaCarmel, je ging naar Sami."

Gasten die nog een keer willen komen eten bij het restaurant kunnen dat nog tot 25 september, daarna sluit het restaurant de deuren. "Een voortzetting van een ander joods/koosjer restaurant is niet het geval", laat Bar-On weten.

Antisemitisme

Het koosjere restaurant was de afgelopen jaren meerdere keren het mikpunt van antisemitisme, vernielingen, en werd daarnaast constant telefonisch bedreigd. In januari 2020 werd er een verdacht pakketje gevonden. Dit bleek uiteindelijk een nepbom te zijn. Ook is er in mei datzelfde jaar een ruit ingeslagen en is de Israëlische vlag aan het pand in brand gestoken. De zaak is daarnaast meerdere keren beklad en sinds juni 2021 begonnen de bedreigende telefoontjes.

Maar Sami Bar-on liet zich nooit intimideren of wegjagen. Het restaurant was zijn kindje, vertelde Daniel tijdens de herdenking. "De keren dat er hier iets gebeurde lagen de scherven nog op de grond en was mijn vader alweer klaar om open te gaan."