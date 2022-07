Wethouder Groot Wassink: "Door falend rijksbeleid zitten we in vluchtelingencrisis"

Wethouder Rutger Groot Wassink (asielzaken) vindt dat het kabinet verantwoordelijk is voor de huidige vluchtelingencrisis in Nederland. "Het is gewoon door falend rijksbeleid waardoor we nu in deze situatie zitten." Wat Groot Wassink betreft is het bespreekbaar dat Amsterdam structureel meer opvangplekken gaat creëren.

Over de samenwerking met verantwoordelijk staatssecretaris Eric van der Burg zegt Groot Wassink. "Op zich gaat dat wel, maar de situatie is heel moeizaam. In Ter Apel zien we mensen op stoelen of soms op het gras slapen. Wij vinden dat als Amsterdam onacceptabel. We zakken door de grens van humane opvang van vluchtelingen. Ik deel de mening van het Rode Kruis dat het onmenselijk is. Het Rijk is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers."

Opvanglocaties

Amsterdam vangt op dit moment 2078 mensen op via het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en ook 1286 Oekraïners. Omdat er keer op keer te weinig plekken zijn, heeft Amsterdam veel tijdelijke opvanglocaties geopend.

""We vangen meer mensen op dan we deden in alleen het azc. We doen dit omdat het hele systeem in Nederland is vastgelopen. Er wordt wel eens gesuggereerd dat er meer vluchtelingen dan ooit aankomen in Nederland. Dat is helemaal niet zo. De instroom is niet hoger dan vorige jaren. Ik kan niet anders dan constateren dat het kabinet en het COA het hele asielketen in Nederland hebben laten vastlopen en gemeente het mogen oplossen", zegt Groot Wassink.

De wethouder stelt dat Amsterdam dit graag doet. "Wij vinden humane opvang als barmhartige stad belangrijk. Eigenlijk moet je gewoon constateren dat de hele manier hoe we het asielvraagstuk hebben georganiseerd heel slecht is. Het is gewoon heel dom om 128 miljoen euro op het COA te bezuinigen."

"Falend rijksbeleid"

Hij haalt hard uit naar het kabinet: "Het is gewoon falend rijksbeleid waardoor we nu in deze situatie zitten. Eigenlijk moeten we de hele asielketen van opvang tot huisvesting opnieuw gaan bezien. Dan moeten we dingen dus anders gaan doen. Het kabinet wil niet gemeentes dwingen vluchtelingen op te vangen. Daar ben ik voorstander van. Het is nu nog ongelijk verdeeld. Kijk naar Ter Apel; een kleine gemeente waar we meeste vluchtelingen nu worden opgevangen."