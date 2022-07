Grootste datacenter van Amsterdam komt er aan: vloek of zegen voor de stad?

Met ons digitale gedrag consumeren we massaal data, en ook steeds meer. Om aan deze toenemende vraag te voldoen zijn onder andere datacenters nodig. Ook daarvan worden er steeds meer geopend. In Amsterdam staan momenteel 36 datacenters, waarvan slechts een deel vergunningplichtig is. Er lopen op dit moment vier procedures voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een nieuw datacenter. Zijn deze energieslurpende en soms kolossale gebouwen een vloek of een zegen voor de stad die steeds digitaler wordt?

"Het is inderdaad een hele grote. Je ziet dat steeds meer it naar datacenters gaat. Hoe groter het is, hoe efficiënter het kan", zegt directeur Stijn Grove van Dutch Data Center Association.

Ter vergelijking: het meest bekende datacenter van de stad bij Science Park is één gebouw van 72 meter hoog. Het nieuwe datacenter in het havengebied gaat ook een beroep doen om een flink deel van het elektriciteitsnet: de drie torens zullen bij elkaar 100 megawatt aan stroom gaan gebruiken. Dat is evenveel als de stad Haarlem verbruikt.

"Ik snap dat dit lastig uit te leggen is", reageert Grove. "Maar het grotere plaatje is natuurlijk dat heel Nederland rood is en dat ligt bijna niet, eigenlijk helemaal niet, aan de datacenters."

Mede door deze nieuwe datafabriek is het in West inmiddels code rood: het stroomnet is vol, wat betekent dat zich hier geen nieuwe bedrijven kunnen vestigen en er ook geen ruimte is voor de al huidige bedrijven om uit te breiden.

Hoogleraar energietechnologie aan de TU Eindhoven David Smeulders is daarentegen kritisch. "We hebben eigenlijk een stad als Haarlem bovenop Amsterdam geparkeerd wat betreft energiegebruik. Dat is vragen om moeilijkheden."

Ook Kees Noorman van Ondernemend Amsterdam (Oram) is allerminst blij. "Dit datacenter is wel een hele forse. We hadden het natuurlijk liever niet gehad. De wet heeft het toegestaan, dat ding komt er. Er is ook behoefte aan data. Het is wel erg ongelukkig dat het op deze schaal op deze plek komt. De aanvraag van dit datacenter op het stroomnet was de druppel die de emmer deed overlopen. Het feit dat het nu vol zit, is wat mij zorgen baat."

Efficiënter

Grove is juist voorstander van grote datacenters, omdat er volgens hem veel voordelen aan zitten. "Hoe groter het datacenter, hoe efficiënter het gaat. De overheid is van 64 kleine datacenters naar vier grote gegaan, hierdoor is het stroomgebruik gehalveerd."

Datacenters zullen steeds meer stroom gaan gebruiken: netbeheerder Liander houdt er rekening mee dat datacenters in Amsterdam in 2030 veertig procent van al het stroom in beslag nemen.