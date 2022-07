Coronaterrassen mogen toch niet blijven

Anders dan veel Amsterdammers op basis van het coalitieakkoord dachten, maakt de gemeente toch een eind aan de grotere terrassen voor ondernemers. De regeling, die bedoeld was om ondernemers vanwege de coronacrisis te compenseren, eindigt eind oktober.

Volgens burgemeester Halsema viel de belangenafweging tijdens de coronacrisis gunstig uit voor ondernemers en werd er toen geen afweging gemaakt over het gebruik van de openbare ruimte omdat het nog rustig op straat en op het water was. Maar de pandemie heeft volgens haar inmiddels minder ingrijpende gevolgen en de stad wordt 'bijna net zo intensief gebruikt als voorheen'.

De belangenafwegingen moeten daarom 'zorgvuldiger en integraler' worden gemaakt. In het coalitieakkoord stond nog de zin: "We zorgen voor levendige buurten en openbare ruimten door waar het zonder overlast kan de uitgebreide terrassen uit de coronatijd voort te zetten." Volgens Halsema betekent dit dat 'actief wordt onderzocht' of de ruimte die werd gebruikt als coronaterras kan worden omgezet naar permanente terrasruimte.

Stadsdelen moeten in overleg met het stadsbestuur het initiatief hiervoor nemen. Ondernemers kunnen daarna een aanvraag doen voor wijziging van hun exploitatievergunning op basis van de reguliere procedure, inclusief leges.

De zin in het coalitieakkoord was niet onomstreden. Een aantal bewoners van het Marie Heinekenplein vreesde voor aanhoudende overlast van afval, meer geluid en minder bewegingsruimte. Andere bewoners startten een petitie waarin ze opriepen de coronaterrassen op te heffen. Die petitie is inmiddels 660 keer ondertekend.