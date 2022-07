Laatste aflevering Voor de Stad: "Als iedereen zal helpen, zullen we heel veel bereiken"

In de 5-delige serie Voor de Stad volgen we buurtmoeder en schuldhulpverlener Ilhame Grinate in haar strijd tegen armoede en in haar rol als vertrouwenspersoon voor bewoners in Nieuw-West. Vandaag is alweer de laatste aflevering te zien van de serie. Deze keer bezoeken we de feestelijke heropening van Ilhame's winkel en gaan we langs bij Carl Evereart, een oud-advocaat die zijn expertise nu inzet om mensen die in armoede leven van hun schulden af te helpen.

Ilhame heeft naast haar werk als schuldhulpverlener en buurtmoeder ook een kledingzaak in Nieuw-West. Tijdens de Ramadan werd de winkel omgebouwd om er gratis Iftar maaltijden te maken en uit te delen aan mensen die het financieel zwaar hebben. Nu de Ramadan ten einde is gekomen, is het tijd om de winkel weer om te toveren tot kledingwinkel. De heropening wordt feestelijk gevierd met muziek en eten. Ilhame geniet er zichtbaar van en is blij dat ze dit feestje kan organiseren voor vriendinnen en moeders uit de buurt. ''Iedereen heeft enorm hun best gedaan. De hele maand is er hard gewerkt om mensen te voorzien van een maaltijd en nu mogen zij een keer verwend worden.

De winkel van Ilhame is niet zomaar een plek. "Naast de verkoop van kleding fungeert mijn winkel ook als plek voor hulpverlening en is het een ontmoetingsplek voor vrouwen", aldus Ilhame. Bezoekers van het feest hebben veel bewondering voor Ilhame. "Ik ben enorm trots op Ilhame dat ze met haar vrouwen actief is, en onder andere ook mijn kinderen van straat houdt als dat nodig is", vertelt één van de vrouwen.

Iemand die zich ook inzet voor zijn stadgenoten is Carl Everart. Hij is oud-advocaat en zet zijn expertise nu in om mensen die in armoede leven van hun schulden af te helpen. Via een advertentie in de Regenboog Groep kwam hij in contact met Amin. Amin is door verschillende redenen in de schulden geraakt. Carl vertelt waarom dit werk hem zo dierbaar is. "Het is heel bevredigend omdat je iets kan betekenen voor de maatschappij. Mensen die veel schulden hebben kunnen daar soms helemaal niets aan doen. "

Zowel Carl als Ilhame roepen Amsterdammers op om elkaar te helpen. "Ik zou het heel goed vinden als mensen die of nog werken, of niet meer werken, hierin stappen. Het is echt de moeite waard om te doen", benadrukt Carl. Ilhame vult hem aan: "De stad Amsterdam biedt veel hulp, absoluut. Maar dat kan altijd meer. Als iedereen zijn steentje zou dragen kunnen we heel veel bereiken." Heb of ken jij een initiatief dat zich ook inzet tegen armoede? Nomineer dit initiatief via: www.omarmprijs.amsterdam. Alle afleveringen van Voor de Stad zijn hier terug te zien.