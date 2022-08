'Ajax en Manchester United op hoofdlijnen akkoord over Antony'

Dat meldt De Telegraaf. Volgens de krant is de Braziliaanse vleugelaanvaller zelf al rond met Manchester United voor een contract van vijf seizoenen. Vrijdag bood de Engelse club nog negentig miljoen euro voor de diensten van Antony, maar die werd toen door Ajax naar de prullenbak verwezen.

Dat de deal nu toch rond komt, is volgens De Telegraaf te danken aan de Raad van Commissarissen en de directie van de club. Technisch directeuren Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar én Ajax-trainer Alfred Schreuder zagen Antony het liefst niet vertrekken. De RvC en de directie heeft toch anders besloten, waardoor de transfer 'op een haar na gevild is', zoals de krant schrijft.

Antony wil vertrekken

Eerder deze week gaf Antony zelf al aan in een interview met transfergoeroe Fabrizio Romano dat hij hoopte dat Ajax mee zou werken aan een transfer. "In februari van dit jaar kwamen mijn zaakwaarnemers naar Amsterdam om Ajax op de hoogte te brengen van mijn verlangen om de club te verlaten en een nieuwe uitdaging aan te gaan." Deze week sprak Antony die wens opnieuw uit, liet Romano weten.

De aanvaller richt zich in het interview ook nog op de Ajax-supporters. "Ik hoop dat de Ajax-fans mij begrijpen. De toekomst van een voetballer is onzeker en kansen kunnen uniek zijn. Mijn boodschap is er een van dankbaarheid. Ajax zal altijd in mijn hart blijven."

De Braziliaanse smaakmaker zat de afgelopen twee wedstrijden van Ajax al niet meer bij de selectie. Zowel het duel met Sparta Rotterdam (0-1) als de wedstrijd tegen FC Utrecht (0-2) wisten de Amsterdammers zonder Antony te winnen.