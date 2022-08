Om de woningnood in het land op te lossen, moeten er flink wat woningen worden bijgebouwd. Maar dat is niet van de ene op de andere dag geregeld. Of...toch wel? Flexbouw is misschien wel dé oplossing om snel aan de enorme woningvraag te voldoen. En laten duurzame bouwmaterialen nou net ideaal zijn om flexwoningen mee te realiseren.