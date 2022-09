Minister: vriendschap Rijxman en Hammersma had schijn van belangenverstrengeling

Bij de afhandeling van een melding die een klokkenluider bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) deed, is een aantal dingen misgegaan. Dat concludeert minister Robbert Dijkgraaf uit een onderzoek dat werd uitgevoerd nadat bekend werd dat Shula Rijxman, nu wethouder in Amsterdam, in haar tijd als NPO-voorzitter een privérelatie had met Marjan Hammersma, secretaris-generaal van OCW.

De klokkenluider wilde begin 2020 een misstand binnen de NPO aankaarten bij Hammersma. Die had, zonder dat ergens te hebben gemeld, een vriendschappelijke relatie met Rijxman. Ook de melder was niet op de hoogte van de situatie. Als hij het wél had geweten, was hij het gesprek met Hammersma nooit aangegaan, blijkt uit het onderzoek dat werd uitgevoerd door de Auditdienst Rijk (ADR).

Eerder reageerde Rijxman tegenover AT5 dat ze nooit een geheim heeft gemaakt van haar vriendschap met Hammersma. "Ook de voorzitter van de Raad van Toezicht van de NPO was hiervan op de hoogte”, zei ze toen.

'Explicieter' afstemmen

Dat had anders gemoeten, concludeert minister Dijkgraaf in een brief aan de Tweede Kamer. "Rondom de melding is een schijn van belangenverstrengeling ontstaan omdat de secretaris-generaal niet transparant is geweest in het melden van haar vriendschappelijke relatie met de toenmalige voorzitter van de NPO. Dat heeft achteraf geleid tot een onveilig gevoel bij de melder. Deze situatie had zich niet mogen voordoen."

Hammersma had haar vriendschappelijke relatie dus 'explicieter' moeten afstemmen, aldus Dijkgraaf. Die in zijn brief aanschrijf dat de secretaris-generaal spijt heeft van de afwegingen die ze eerder maakte.

Proactief melden

"Hoewel uit het rapport niet blijkt dat er sprake is van misbruik of vermenging van belangen, laat het zien dat de schijn van belangenverstrengeling gemakkelijk kan ontstaan", besluit Dijkgraaf. "Daarom is het in dit soort situaties altijd raadzaam om relevante persoonlijke situaties wel proactief te melden."

"Het rapport is opgesteld op verzoek van OCW en betreft een onderzoek naar eigen procedures", zegt Rijxman in een korte reactie. "Ik ben daar geen onderdeel van."