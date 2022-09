Alleen minder reizen kan ons nog redden: hoe de Metropool Amsterdam in de toekomst bereikbaar blijft

Er staat de Metropoolregio Amsterdam een enorme groei te wachten de komende jaren: tussen

nu en 2040 worden er maar liefst 250.000 woningen bijgebouwd en ook komen er zo’n 230.000

arbeidsplekken bij. Die nieuwe stedelijke gebieden moeten natuurlijk wel goed bereikbaar

worden en dat vraagt om een verbetering van het mobiliteitsnetwerk. Maar wat is er precies

nodig? En hoe zorgen we ervoor dat dat netwerk straks voor iedereen toegankelijk wordt? Bouw Woon Leef vroeg het aan mobiliteitsdeskundige Thijs Muizelaar.

AdobeStock

Om de nieuwe stedelijke gebieden in de metropoolregio Amsterdam bereikbaar te houden is het

belangrijkste uitgangspunt volgens Muizelaar om ervoor te zorgen dat mensen zo min mogelijk

moeten reizen. Hij verwijst daarbij naar het principe van de 15-minutenstad, waarin alle voorzieningen

binnen een kwartier te bereiken zijn. Dat betekent dus ook dat nieuwe stedelijke gebieden moeten

worden ontwikkeld rondom stedelijke knooppunten: "Dat is misschien wel de enige oplossing. We

moeten er ook rekening mee houden dat het bouwen van woningen vaak sneller gaat dan het

aanleggen van infrastructuur."

AT5 / Luuk Koenen

Dat zie je bijvoorbeeld bij de meest recent ontwikkelde stukken Amsterdam rond IJburg en het

Zeeburgereiland met de nieuwe Sluisbuurt. Daar laat de bereikbaarheid te wensen over. Ook Almere

is volgens Muizelaar een voorbeeld: "Daar moeten met de geplande groei straks dagelijks misschien

wel 100.000 mensen met hun auto's over twee bruggen en een spoorverbinding om naar hun werk te

gaan, dat kan gewoon niet." Waarom doen we het dan niet andersom: eerst zorgen dat een gebied bereikbaar is en er daarna pas

bouwen? "Dat zou natuurlijk mooi zijn, maar daar komen grote kosten bij kijken die iemand vooraf op

zich moet nemen. Dat is lastig.'' Volgens Muizelaar is het dan ook belangrijk om ervoor te zorgen dat

in die gebieden de aanwezige deelmobiliteit en kleinschalig openbaar vervoer op orde is om te

voorkomen dat mensen gebruikmaken van de auto.

Op het Zeeburgereiland wordt volop gebouwd. De gemeente werkt aan een verbeterde bereikbaarheid om die groei op te vangen. - Gemeente Amsterdam