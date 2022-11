Bouw Woon Leef podcast: het OV hapert in stad en regio en dat jaagt veel mensen op torenhoge kosten

Het openbaar vervoer speelt een cruciale rol in de bereikbaarheid van de Metropool Amsterdam. Maar doet dat OV wel wat het moet doen? Oftewel: kun je met het OV wel goed van A naar B komen? En minstens zo belangrijk: hoe zorgen we ervoor dat het voor iedereen toegankelijk en betaalbaar is?

Daarover praat Susanne Heering in deze nieuwe Bouw Woon Leef podcast met haar twee gasten Saskia Kluit en Geert Kloppenburg. Saskia Kluit is onder meer voorzitter van reizigersorganisatie Rover en Eerste Kamerlid namens GroenLinks. Geert Kloppenburg is mobiliteitsexpert- en adviseur die zich, net als Kluit, volop inzet om grootstedelijke gebieden zoals Amsterdam bereikbaar te houden.

Kluit merkt op dat goed werkend openbaar vervoer is voor heel veel mensen in de regio essentieel is om van huis naar werk en weer terug te reizen. Zeker in de randen van de dag, buiten de 'algemene' kantooruren. En juist daar gaat het mis: ''Vorig jaar tijdens corona hielp ik in de zorg. Toen werden de bussen in de randen van de dag weggesneden omdat er maar twee mensen in zaten. Maar dat waren wel twee van mijn onmisbare collega's. Die werden op honderden euro's kosten gejaagd omdat zij op een andere manier op hun werk moesten komen.''

Kloppenburg wijst er daarbij op dat de focus in Amsterdam veel teveel ligt op de ontsluiting van centrale gebieden: ''Wij houden ons bezig met de verbouwing van Amsterdam Centraal en de aanleg van het Zuidasdok, waardoor tien procent van de mensen straks misschien drie minuten tijdswinst heeft. Daar hebben ze in Nieuw-West en Noord niets aan. We moeten het ook goed regelen voor 90.000 mensen in die wijken.''