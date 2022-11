Stad NL V Stille tocht voor vermoorde Rosleny: "Hoe kan het dat mensen al 6 jaar hun mond houden?"

Tientallen belangstellenden hebben vanavond met een stille tocht Rosleny Magdalena herdacht. Vandaag zes jaar geleden fietste Rosleny om 8.15 uur in de ochtend over een bruggetje aan het Maldenhof in Zuidoost en werd ze doodgeschoten. Ze had net haar dochtertje naar school had gebracht. Rosleny werd 28 jaar en de dader loopt na al die jaren nog vrij rond. De Peter R. de Vries Foundation maakte na de stille tocht bekend dat er 100.000 euro klaar ligt voor degene met de gouden tip.

Iemand die zich sinds die dag vastbijt in de zoektocht naar de dader is Rosleny's nicht Shulesca de la Croes. "Ik ben zo boos dat de dader nog niet is gepakt, vooral voor Rosleny's dochter. En dat er mensen zijn die hun mond houden. Dat moet echt afgelopen zijn." Directeur van de Peter R. de Vries Foundation is zijn dochter Kelly. Haar vader was ervan overtuigd dat de moord op Rosleny opgelost moest kunnen worden, vandaar nu de beloning voor de gouden tip. Ook Kelly laat dus in deze zaak niet meer los, net als haar vader. "Op deze manier ben ik dicht bij hem. En ik denk altijd: hoe zou hij dat doen?"

17 november 2016 Rosleny vertrekt die dag rond 8.00 uur van huis om haar dochter naar de Lotusschool, aan het Holendrechtplein, te brengen. Op datzelfde moment verschijnt er een fietser in beeld bij het viaduct van de Holendrechtdreef. Dit is vlakbij de Vomar. De fietser lijkt vanaf het Ochtenhof aan te komen fietsen. Nadat Rosleny haar dochter heeft weggebracht en onder het viaduct doorfietst, lijkt zij te worden gevolgd door de fietser in een regenpak, die daar eerder rondhing. Als Rosleny bij de brug aan het Maldenhof fietst, wordt zij beschoten. Het is dan ongeveer 8.15 uur. Reanimatie mag helaas niet meer baten. Zij sterft ter plekke. Het politieonderzoek kan ook verder geholpen worden als de identiteit van de fietser kan worden vastgesteld. Deze fietser kan de dader of een hele belangrijke getuige zijn. Daarom looft de Peter R. de Vries Foundation ook 25.000 euro uit om de identiteit vast te stellen van deze persoon. Deze fietser, man of vrouw, is waarschijnlijk tussen de 170 cm en 185 cm. Droeg een regenjas met een witte en/of reflecterende streep op de schouders en reed op een damesfiets. Over de schouder is een tas te zien.

Meer informatie over Rosleny Magdalena en de voorwaarden die zijn verbonden aan uitloving van de beloning zijn te vinden op www.peterrdevries.nl. Tips over de moord op Rosleny of over de fietser: [email protected]