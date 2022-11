Kijken naar Koppen: Denemarken komt tekort tegen wereldkampioen Frankrijk

Tientallen Denen kwamen gisteren samen in café Kuyl aan het Rembrandtplein om naar de wedstrijd Frankrijk - Denemarken te kijken. Ondanks die steun trok Denemarken aan het kortste eind. De Fransen wonnen de wedstrijd met 2-1.

Voor de Denen stond er een moeilijke opgave te wachten, winnen van de regerend wereldkampioen Frankrijk. Frankrijk kreeg veel kansen, maar geen van die kansen mondde uit in een doelpunt. Verder bleef het rustig in de eerste helft.

Pas na een uur spelen wist Kylian Mbappé te scoren voor Les Bleus. Kort daarna volgden de Denen met een tegenreactie en maakten het gelijk weer spannend met de 1-1 in de 68e minuut. De Fransen, die bij winst zo goed als zeker doorgaan naar de achtste finale, moesten dus op voorsprong komen. En dat gebeurde. Het is opnieuw Mbappé die scoort in de 86e minuut. 2-1, wat ook gelijk de eindstand werd. Tot grote vreugde van de aanwezige Franse fans.