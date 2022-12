Zo verliep de avond na winst Marokkaans elftal: "Wij spelen een beetje de politie hier"

De WK-winst van Marokko op Spanje heeft gisterenavond voor zowel feest als onrust in de stad gezorgd op het Mercatorplein. Op verschillende pleinen verzamelden zich aan het begin van de avond honderden uitzinnige fans. Op het Mercatorplein greep de Mobiele Eenheid in nadat er zwaar vuurwerk naar hulpverleners werd gegooid en er vernielingen werden aangericht.

Maar helaas konden ook de buurtvaders er niet voor zorgen dat de ME moest ingrijpen. In de loop van de avond sloeg op het Mercatorplein de sfeer om en werd er zwaar vuurwerk afgestoken, waarna burgemeester Halsema daar een noodbevel uitvaardigde.

Meerdere buurtvaders van de Badr Moskee waren gisteravond op het plein om de uitzinnige fans een beetje in toom te houden. "Als die jongens vaders zien of oudere mensen, dan doen ze wat kalmer aan", vertelt een buurtvader. "Als de kinderen de buurtvaders zien zijn ze wat respectvoller", vertelt een andere buurtvader.

Tien aanhoudingen

In totaal zijn er tien mensen aangehouden in de stad gisteravond na de overwinning van Marokko op Spanje in de achtste finale van het WK. Een van hen is aangehouden voor het gooien van vuurwerk naar een hulpverlener. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. Op Plein '40-'45 en rond Tussen Meer in Osdorp waren eveneens vele fans bijeengekomen. Daar was de sfeer feestelijk.