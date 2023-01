Op deze plekken in de stad wordt het cameratoezicht met een jaar verlengd

Burgemeester Femke Halsema heeft in zes verschillende buurten in Amsterdam het cameratoezicht met een jaar verlengd. In de omgeving van de straten Lohuis en Mastbos in Noord blijven de camera's in ieder geval zes maanden langer staan.

Normaal gesproken verdwijnen camera's uit een gebied als de orde er weer is hersteld. In de gebieden waar het toezicht nu is verlengd, is dat nog niet het geval, schrijft Halsema. Diamantbuurt (Zuid) In de Diamantbuurt, waar vorig jaar dus ook al camera's hingen, is de situatie er bijvoorbeeld niet beter op geworden. Vooral vorig jaar zomer was het hier onrustig, toen een groep jongeren voor overlast zorgde. In juli werd er meerdere nachten achter elkaar brand gesticht. In augustus volgde een explosie op straat. Halsema noemt de Diamantbuurt 'één van de kwetsbaardere buurten in Zuid'. "Bewoners ervaren diverse vormen van overlast waaronder drugsgebruik en -handel, geluidsoverlast door scooters, pesterijen en intimidatie door jongeren."

Mercatorplein en Jan Evertsenstraat (West) Het gebied was vorige maand de plek waar na WK-wedstrijden van Marokko meerdere keren ongeregeldheden ontstonden. Een deel van de Jan Evertsenstraat is een drukke winkelstraat waar volgens Halsema veel mishandelingen en winkelovervallen plaatsvinden. In veel gevallen loopt de vluchtroute vervolgens via het Mercatorplein. Winkeliers en omwonenden hebben aangegeven dat zij zich vanwege deze overvallen niet veilig voelen, is te lezen in het besluit van de burgemeester.

Inter Visual Studio / Remy Roosien

Burgemeestersbuurt (Nieuw-West) In dit deel van Slotermeer hangen al jaren camera's. Het gebied omvat onder meer een tankstation aan de Burgemeester de Vlugtlaan, dat 24 uur per dag wordt bezocht, en Plein '40-'45. "De aanwezigheid

van jongeren en ondernemingen leidt dikwijls tot overlast", staat er in het besluit van de burgemeester. Volgens Halsema wordt het gebied ook gebruikt als 'een verzamelpunt voor jongeren' voor rellen of pogingen tot ongeregeldheden. "Dit is onder andere ook gebleken tijdens de coronarellen en de rellen na de WK voetbalwedstrijden. " Ook in de Burgemeestersbuurt hebben de camera's niet voor een afname van het aantal incidenten gezorgd. Halsema meldt dat alle meldingen en politieregistraties 'zo goed als gelijk' zijn gebleven ten opzichte van vorig jaar. Buiksloterweg (Noord) Omdat er naast Amsterdammers ook steeds vaker toeristen het IJ willen oversteken, wordt het steeds drukker in dit gebied, waar naast de Buiksloterwegveer ook het Eye Filmmuseum en de A'DAM Toren onder vallen. Die drukte leidt geregeld tot opstootjes. "Het is de verwachting dat met de toenemende drukte ook de problemen op en voor de pont zullen toenemen", schrijft Halsema.

Martin Damen

De burgemeester meldt ook dat de pond een belangrijke straatroofroute en een goede vluchtroute van en naar Noord is. Daarnaast was er afgelopen zomer een flinke toename van slapers en daklozen die in de buurt van de pondaanleiding voor overlast zorgde. Ook in de buurt van Buiksloterweg worden er ook andere maatregelen getroffen, zoals een maandelijks wijkoverleg tussen het stadsdeel en de politie. Daarnaast wordt er vanuit de gemeente meer aandacht voor goede straatverlichting beloofd.

Spui (Centrum) In dit uitgaansgebied constateert de driehoek een stijging van het aantal incidenten. "De aanwezigheid van nachtclubs en horecagelegenheden zorgt voor geluidsoverlast, overlast door drank, drugsgebruik en handel, geweldplegingen en andere openbare orde verstoringen", is te lezen in het besluit. Naast het uitgaanspubliek zorgt ook de aanwezigheid van drugsdealers en verslaafden voor overlast, aldus Halsema. Het gaat dan bijvoorbeeld om ruzies die uitmonden in steekpartijen, daklozen die in portieken slapen of drugs gebruiken of steekwapens die in het groen worden gevonden. Ook is er sprake van inbraken, heling van fietsen, geluidsoverlast en vervuiling.

Politie op de Oudezijds Voorburgwal, vlak na een steekpartij - Inter Visual Studio

Indische Buurt (Oost) In de drukke winkelstraten in deze buurt werden vorig jaar zóveel incidenten op camera geregistreerd, dat het volgens Halsema nodig is om ze nog even te laten staan. Het gebied heeft onder meer last van overvallen, straatroven, bedelen, jeugdoverlast, diefstal, drugsoverlast en verkeersstremmingen. Naast het cameratoezicht worden er ook andere maatregelen genomen. Om de sociale cohesie in de buurt te verbeteren worden er onder meer sportactiviteiten op de pleinen georganiseerd en zijn er zogenoemde 'dialoogsessies' tussen jongeren en politie.

Half jaar langer camera's bij Mastbos en Lohuis Ook het cameratoezicht in de straten Lohuis en Mastbos blijven langer staan, maar in dit geval gaat het om een verlenging van zes maanden. Tussen augustus en november vorig jaar ging het meerdere keren mis in het gebied. In Lohuis werd 29 augustus een woning onder vuur genomen; in het nabijgelegen Mastbos werd een dag later een explosief gevonden, waarop Halsema besloot om camera's op te hangen. Een maand later, op 1 oktober, raakten twee jongens van 17 gewond bij een steekpartij.