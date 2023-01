Theaterzalen weer goed gevuld, maar vooral met nieuwe jonge bezoekers

In de coronajaren was het voor veel culturele instellingen nog maar de vraag of ze het hoofd boven water konden houden, maar nu alle coronamaatregelen al een tijdje voorbij zijn lijken ze zo langzamerhand weer uit het dal te klimmen. Zo ook het DeLaMar Theater. "Het zit niet altijd vol, maar we zien wel echt een stijgende lijn. Heeft wel even geduurd hoor", vertelt directeur Andreas Fleischmann. Ook de directeur van de Kleine Komedie Jörgen Tjon A Fong is blij dat zijn zalen weer gevuld zijn. "Vanavond staat Daniel Arends hier, dubbel uitverkocht. Gelukkig!"

Toch hebben theaters moeite hun vaste klanten weer terug te krijgen. Vooral omdat het voor veel van hen geen routine meer is. "Ze denken: ik ga maar niet meer een half jaar van tevoren een kaartje kopen, want straks wordt het weer verschoven of uitgesteld", aldus Fleischmann. Dus let het DeLeMar extra op bij hun programmering en hoe ze die promoten: "Omdat mensen later beslissen gaat het erom wanneer je aandacht van het publiek probeert te trekken. We zitten nu korter op de bal." Ook moeten producties volgens Fleischmann meer opvallen. Daarom richt hij zich op de grote internationale producties.

Jongere doelgroep

Daarnaast focussen de theaters zich op een nieuwe jongere doelgroep."In onze programmering hebben we een focus op jonge cabaretiers. We willen de komende jaren ook echt ons best doen om nieuw talent te stimuleren, omdat theaterbezoek bij mensen niet meer vanzelfsprekend is", zegt Tjon A Fong.

Toch is het geen verloren zaak om de oudere fans weer terug te winnen. "De trouwe doelgroep is meer dan ooit welkom, maar dat duurt langer om weer op te bouwen, aldus Fleischmann.