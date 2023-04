Herstel bruggen en kades in 2022 flink toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren

Het aantal projecten in uitvoering voor het herstellen van bruggen en kademuren in de stad is in 2022 flink toegenomen ten opzichte van de jaren daarvoor. Dat laat de gemeente weten. In totaal is er in de tweede helft van vorig jaar 1.563 meter kademuur in uitvoering en is 420 meter kademuur opgeleverd. Ook was er één brug in uitvoering en werden twee bruggen opgeleverd.