Al anderhalf jaar geen liquidaties in de stad: is het écht rustig of lijkt dat zo?

Van Willem Endstra tot Sam Klepper en van Saïd el Yazidi tot Gwenette Martha: Amsterdam heeft een beruchte geschiedenis wat betreft liquidaties. Vetes in de onderwereld leidden in het verleden geregeld tot moordaanslagen op figuren in de Amsterdamse onderwereld, maar sinds de moord op een 56-jarige crimineel in Amstelveen eind 2021 is het op dat gebied rustig. Of lijkt dat maar zo?

"Dat is in de basis natuurlijk een prettige constatering, maar dat zegt niet zoveel over de onderliggende problemen die er nog steeds zijn en waar wij ons als politie zorgen over maken. Denk daarbij aan de hele drugseconomie en het geweld wat daarin omgaat, daarbij komt vaak ook nog de rol van onze jeugdige Amsterdammer", vertelt politiewoordvoerder Nabil Ou-Aissa.

"Het is voor criminele groeperingen in zekere zin onhandig om liquidaties te plegen"

Dat - ondanks het uitblijven van afrekeningen in de onderwereld- criminelen hun gang blijven gaan, wordt bevestigt door Paul Vugts, misdaadjournalist van het Parool. Volgens hem spelen er wel degelijk conflicten, maar monden die op dit moment niet uit in liquidaties.

Jasper van der Kemp, criminoloog verbonden aan de Vrije Universiteit, stelt dat het voor criminele organisaties überhaupt 'onhandig' is om liquidaties te plegen: "Het is voor criminele groeperingen in zekere zin onhandig om liquidaties te plegen omdat je dan zeker weet dat er heel veel politie aandacht is. Als er een liquidatie wordt gepleegd weet je zeker dat een groot moordonderzoek gestart wordt waarbij veel mensen worden doorgelicht of in de gaten worden gehouden."

Drie mogelijke oorzaken

De daling van het aantal liquidaties is ook wetenschappelijk onderzocht. In een 'verkennende studie' van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) staan mogelijk oorzaken beschreven. "In de eerste plaats kan het grote aantal aanhoudingen van kopstukken ertoe hebben geleid dat minder moordopdrachten zijn gegeven in de afgelopen jaren.

Daarnaast heeft justitie de mogelijkheid om ‘live’ mee te kijken met ontsleutelde pgp-berichten ervoor gezorgd dat de opsporing verschillende liquidaties heeft kunnen voorkomen door vroegtijdig in te grijpen. Tenslotte bestaat de indruk dat spelers van criminele drugsnetwerken het even ‘wat rustiger aan’ zijn gaan doen, als gevolg van de vele aanhoudingen, politie-acties, inbeslagnames en opsporingszaken", beschrijft onderzoeker Barbra van Gestel in het rapport.

Moord Endstra kantelpunt

Nu er al langere tijd geen liquidaties in Amsterdam zijn gepleegd, geeft het de mogelijk om terug te blikken. Vugts beschrijft de verschillende golven liquidaties aan de hand van specifieke moorden. Te beginnen bij de liquidatie van vastgoedmagnaat Willem Endstra in mei 2004.