Handhavers in Amsterdam gebruikten vaker geweld dan collega's in andere regio's

Dat blijkt uit een woensdag gepubliceerd rapport van de politie. Het gaat om een flinke stijging ten opzichte van het jaar daarvoor: toen ging het om 99 meldingen van het gebruik van geweld. In 2020 werden er 63 meldingen gedaan en in 2019 acht. Het gebruik van handboeien - sommige handhavers zijn daarmee uitgerust - viel de afgelopen jaren overigens ook onder het gebruik van geweld.

Den Haag

Handhavers in de eenheid Den Haag staan op de tweede plek als het gaat om het melden van eigen geweld in 2022. Het ging om 133 meldingen. Daarna volgde de eenheid Oost-Nederland met 117 meldingen. Bij de aan Amsterdam grenzende eenheid Noord-Holland werden 68 meldingen van geweld door handhavers gedaan.

Agenten in de regio Amsterdam hebben vorig jaar 3887 keer geweld gebruikt. Daarvan ging het 179 keer om geweld dat onder meer leidde tot 'letsel van meer dan geringe betekenis' of de dood, en het gebruik van een vuurwapen. In de regio Den Haag werd vaker geweld door de politie gebruikt, het is daar vorig jaar 4803 keer gemeld.

Fysiek geweld

In meer dan de helft van de gevallen van politiegeweld ging het, in heel Nederland, om fysiek geweld zonder geweldsmiddelen. In het hele land werd er 86 keer gericht geschoten en 133 keer geschoten als waarschuwing. Twee keer hebben agenten ongewild geschoten. 1499 keer hebben ze hun pistool gericht op een verdachte.

De Duitse en Belgische waterkanonnen die in Nederland worden ingezet omdat de Nederlandse waterkanonnen niet veilig genoeg meer zijn, gingen zeventien keer met de Mobiele Eenheid op pad en hebben twee keer daadwerkelijk gespoten. Een keer was op 10 december op Tussen Meer in Nieuw-West na de wedstrijd Marokko - Portugal.