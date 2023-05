Halsema: voorbereid op feest en eventueel ongeregeldheden tijdens Turkse verkiezingen

De driehoek - politie, Openbaar Ministerie en gemeente - is voorbereid op feestelijkheden in de stad, maar houdt ook rekening met ongeregeldheden die kunnen ontstaan aankomende zondag. Op die dag vinden in Turkije de presidentsverkiezingen plaats. Afgelopen zondag leidde het stemmen in de RAI al tot opstootjes, waarvoor de politie massaal werd opgeroepen. Dat zegt Femke Halsema in AT5's het Gesprek met de Burgemeester.

De burgemeester zegt te begrijpen dat de spanning hoog is in de Turkse gemeenschap in de stad. "Er hangt veel vanaf. Het is onduidelijk of Erdogan door kan gaan. Er kan een verandering in het bewind aantreden. Ik kan me voorstellen dat er voor veel Turkse Amsterdammers veel in het geding is. Alleen dat hoort nooit gepaard te gaan met gewelddadigheden. Daarmee belemmer je anderen het vrij stemmen."

Halsema zegt zich zorgen te hebben gemaakt over het incident. "Omdat het behoorlijk snel ging. Het dreigde zich ook even naar buiten te verplaatsen. We hebben vooraf geen waarschuwingen ontvangen van bijvoorbeeld de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, red.) dat het zou dreigen. Wij waren dus ook verbaasd."

Zondag ontstond er een grote rel in de RAI, waarbij tientallen politieagenten met honden en stokken moesten optreden. Meerdere ambulances werden opgeroepen en ook werd er een politiehelikopter ingezet. in de RAI konden Turkse Nederlanders stemmen voor de presidentsverkiezingen van Turkije.

Halsema is het niet eens met de oproep van de VVD in Zuid om dit soort verkiezingen niet meer toe te laten in de stad. "Het is je misschien goed te realiseren hoe het werkt. Het geldt als een diplomatiek en internationaal evenement. De verantwoordelijkheid ligt bij de Turkse overheid. Zij huren daarvoor een gebouw. Wij hebben daar als gemeente niet zoveel mee te maken. We hebben zeker niet de bevoegdheid om te zeggen dat in onze stad verkiezingen niet plaats kunnen vinden. Ik zou daar ook een grote tegenstander van zijn. Verkiezingen moeten altijd plaats kunnen vinden."

Amsterdam kan alleen, net zoals afgelopen zondag, ingrijpen op basis van openbare ordeverstoringen. "Wij hebben als gemeente alleen bemoeienis ermee als het de openbare orde raakt, en dat dreigde. Het beveiligingspersoneel in de RAI kon het niet aan en toen is de Amsterdamse politie naar voren getreden."

Veiligheidsplan

Voor aankomende zondag, de dag dat er een uitslag wordt verwacht na het stemmen in Turkije, treft Amsterdam voorbereidingen. "We houden rekening met feestelijkheden op straat en dat die ook kunnen leiden tot ongeregeldheden. Daar bereiden wij ons als driehoek op voor. Dat doen we met de politie en de openbare orde van de gemeente. Het kan ook leiden tot een tweede ronde in de verkiezingen, die dan de komende weken zou moeten plaatsvinden. We hebben de consul opgedragen om met een veiligheidsplan te komen dat ook door ons beoordeeld wordt. En verder bereiden wij het ook voor met de NCTV en Buitenlandse Zaken."

Halsema doet een oproep aan de Turkse Amsterdammers: "Maak gebruik van je stemrecht. Het is van groot belang dat je zorgt dat vrije verkiezingen ook daadwerkelijk vrij zijn en dat betekent: ga stemmen en gedraag je."

Bekijk hieronder de hele uitzending van het Gesprek met de Burgemeester, waarin Halsema ook ingaat op de explosiegolf in de stad én de stadsgesprekken die zij vanaf vrijdagavond start. Over dat eerste stadsgesprek in Zuidoost verschijnt zaterdag ook een item bij AT5.