Huiskamergevoel én overlast: de strijd om het schaakbord op het Max Euweplein

Hoe kan het ook anders dat op een plein dat is vernoemd naar schaakgrootmeester Max Euwe er een schaakbord staat. Met levensgrote schaakstukken proberen schakers onder het toeziend oog van toeschouwers elkaar schaakmat te zetten. Maar maken de lopers en torens hun laatste zetten? De toekomst van een van de bekendste schaakborden van de stad is namelijk alles behalve zeker.

Op 6 juli 1996 werd het schaakbord geplaatst, allemaal dankzij een jongetje en een brief. De toen 10-jarige David van Zeggeren schreef een brief aan de gemeente over zijn plan voor het Max Euweplein. "Misschien kan er op het plein een schaakbord komen. Ik ben namelijk in Braunau (Oostenrijk, red.) geweest en daar zag ik zo'n levensgroot schaakbord. Er waren mensen aan het schaken en dat moet ook in Amsterdam komen." Bij de brief zat destijds ook een tekening om te laten zien hoe het er uit moest komen te zien. "Het lijkt best wel op hoe het uiteindelijk is geworden", aldus Van Zeggeren als hij nu zijn tekening nu weer bekijkt.

Het ronde plein, met onder andere de ingangen van het Hard Rock Café en het Holland Casino, is gebouwd op de luchtplaats van het voormalige Huis van Bewaring. In 1991 werd het plein opgeleverd en kreeg het de vernoeming naar Nederlands- en wereldkampioen schaken Max Euwe.

Maar hoe vrolijk het ook begon, de afgelopen jaren ontstond er veel discussie over het schaakbord op het plein. Zo veel zelfs dat aankomende dinsdag de stadsdeelcommissie gaat bespreken of het bord op het Max Euweplein blijft staan, of dat deze moet verhuizen naar het iets verderop liggende Museumplein. Want het blijkt dat zelfs een potje schaak voor overlast kan zorgen.

Ruzies en hangschakers

"Het is echt een vaste groep die vaker om het schaakbord te vinden is die overlast veroorzaakt. Alcohol- en drugsgebruik, ruzies die ontstaan en 's avonds als het schaakbord gesloten is nog blijven hangen en geluidsoverlast veroorzaken", zo legt Edgar Pereira, voorzitter van de ondernemersvereniging van het Max Euweplein, uit. Pereira is al ruim tien jaar in gesprek met de gemeente en zijn buren over het schaakbord en de bijkomende overlast en hoopt dat het nu is afgelopen.

Micha Mos, lid van het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, hoort van de ondernemers en bewoners dat zij zich onveilig voelen. "Mensen vinden het onprettig om hier rond te lopen. Zeker als mensen met veel alcohol op er bij komen zitten, dan wordt het niet prettig." Mos vindt het wel 'dubbel' of de overlast komt door het schaakbord. "Aan de ene kant weten we dat het niet de schakers zijn die de overlast veroorzaken, maar aan de andere kant hebben we tijdens een korte sluiting van het schaakbord de overlast zien afnemen."