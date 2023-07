GVB-directeur: versobering ov-aanbod niet uit te sluiten ondanks extra miljoenen

Amsterdam moet er rekening mee houden dat er volgend jaar toch minder trams, bussen of metro's rijden, ondanks de extra miljoenen die de gemeente investeert om het ov-aanbod op peil te houden. "Ik kan niet zomaar 400 mensen uit een boom toveren die er het komende jaar nodig zijn om dat netwerk te blijven rijden", aldus GVB-directeur Claudia Zuiderwijk in AT5's Park Politiek.

Begin dit jaar lekte de conceptversie van het 'Vervoerplan 2023 en 2024' uit. Daaruit bleek dat het GVB genoodzaakt was om minder trams, bussen en metro's in de stad te laten rijden. Oorzaken waren alle kostenstijgingen en een afgenomen aantal reizigers na corona, waardoor ook de inkomsten teruglopen. Zo zou tram 19 verdwijnen en ook zou metro 53 worden samengevoegd met lijn 50, waardoor een deel van Zuidoost niet meer rechtstreeks aangesloten is op Amsterdam Centraal.

De gemeente besloot 7,5 miljoen beschikbaar te stellen om de verschraling te voorkomen, en ook staat de Vervoerregio voor 20 miljoen garant voor eventuele verliezen. Toch bestaat de kans dat dat allemaal niet genoeg is om alle versoberingen te voorkomen. "Het wordt een puzzelstuk, dat wordt nog best lastig. Daar zijn we nu druk mee bezig. We zitten ook met personeelstekorten. Dus ik kan het op dit moment niet garanderen", aldus Zuiderwijk.

Frequentie wijzigen

Wel hoopt de GVB-directeur het opheffen van lijnen zo veel mogelijk te voorkomen. "We kijken als eerste: kunnen we in frequentie iets wijzigen. Daar waar het kan. En als dat niet meer kan, dan zal je misschien wat netwerkwijzigingen moeten aanbrengen. We zijn op dit moment bezig om die puzzel zo goed mogelijk te leggen." Zuiderwijk kan dan ook nog niet zeggen of metro 53 blijft rijden. Voor het behoud van de metrolijn zijn bewoners een petitie gestart.