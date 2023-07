Bouw duizenden studentenwoningen in Amstelveen definitief van de baan door kabinet

De gemeente Amstelveen kwam in 2017 al met de plannen voor de bouw van de nieuwe studentencomplexen vlak bij het complex Uilenstede. Maar omdat de locatie precies onder de aanvliegroute van Schiphol ligt mogen er geen nieuwe woningen gebouwd worden, vanwege de vliegherrie. Dus zei het ministerie dat het braakliggende stuk grond zo moest blijven.

De gemeente Amstelveen ging in beroep, maar in 2022 besloot ook de Raad van State dat de woningen niet mochten komen. Amstelveen mocht alleen bouwen met toestemming van het ministerie. De Tweede Kamer riep de inmiddels demissionaire infrastructuurminister, Mark Harbers, vervolgens op om de woningbouw in het gebied te onderzoeken.

Opnieuw van tafel geveegd

Uit het onderzoek kwam naar voren dat het gebied stapsgewijs ontwikkeld zou kunnen worden. Er zouden dan eerst ongeveer duizend studentenwoningen worden gebouwd en de bewoners zouden dan een aantal jaar worden gevolgd over hun ervaringen. Daarna kon er worden bepaald of er verder kon worden gebouwd. Maar het kabinet besloot om de plannen alsnog van tafel te vegen, omdat er in de regio genoeg plek is om de woningen te bouwen.

Van het ministerie van Infrastructuur mogen er maximaal vierhonderd tijdelijke woningen worden gebouwd in het gebied, maar vanwege de opvang voor Oekraïense vluchtelingen zit het al aan het maximum. De vluchtelingen zouden dan moeten vertrekken op plaats te maken voor de studenten, maar de gemeente Amstelveen gaat dat niet doen.

Krakenburg

Halverwege mei van dit jaar werd het braakliggende stuk grond gekraakt door woningzoekende jongeren. Met zelfgebouwde hutjes, tenten en campers hebben zij onderdak gevonden op de locatie. De bewoners willen een eigen creatieve woon- en vrijplaats maken.

Begin juni lieten de grondeigenaren weten begrip te tonen voor de situatie van de studenten. Volgens hen is de kamernood in Amstelveen hoog en deden ze met die reden geen aangifte.

Wat er uiteindelijk gaat gebeuren met het stuk grond is nog niet duidelijk.