Eerste acht thuisduels Ajax zo goed als uitverkocht

Het mag dan een waardeloos jaar zijn geweest, en ook nu moppert iedereen over het aan- en verkoopbeleid, maar Ajax blijft onverminderd populair. De kaarten voor de eerste seizoenshelft gaan als warme broodjes over de toonbank. Van de eerste acht thuisduels kennen vier wedstrijden al een uitverkochte Johan Cruijff Arena, voor de andere vier duels zijn nog enkele kaarten over.