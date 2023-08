Rechter doet uitspraak tegen verdachten van moord op onschuldige Mohamed Bouchikhi (17)

De rechtbank doet vanmiddag uitspraak in de zaak van Emylio G. (30) en Randell D. (41). De twee worden door justitie onder andere verantwoordelijk gehouden voor de moord op de 17-jarige Bouchikhi, die tijdens zijn stage in een buurthuis op Wittenburg in Oost werd doodgeschoten. Het Openbaar Ministerie eiste half mei nog levenslange celstraffen tegen de mannen, die in deze zaak ook van twee andere liquidaties worden verdacht.

Ruim vijf jaar na de vergismoord startte eerder dit jaar de inhoudelijke behandeling in de zaak van de verdachten. Volgens het OM stormden Emylio G. (30) en Randell D. eind januari 2018 het buurthuis op Wittenburg binnen, op zoek naar de 19-jarige Gianni L. Er ontstond grote paniek en de 17-jarige Mohamed probeerde zich, samen met anderen, te verstoppen in een kantoor. Hij ging op de grond liggen en bedekte zijn hoofd. Volgens het OM is het Emylio G. die op dat moment de ruimte in ging en Bouchikhi met een kalasjnikov van dichtbij doodschoot.

Quote "Deze onschuldige en hoopvolle jongen is van ons weggerukt. Amsterdam mist Mohamed". Femke Halsema, burgemeester

De dood van de 17-jarige Bouchikhi bracht een schokgolf teweeg: vrienden, familie en buurtbewoners liepen in februari 2018 gezamenlijk een stille tocht en ook burgemeester Femke Halsema sprak zich uit: "Deze onschuldige en hoopvolle jongen is van ons weggerukt. Amsterdam mist Mohamed". De nabestaanden van de vermoorde Mohamed Bouchikhi namen tijdens de eerste zittingsdag het woord en richtten zich tot de verdachten. "Waar haalden jullie de moed vandaan om binnen te stormen in het buurthuis. Waar haalden jullie de moed vandaan om Mohamed van zijn leven te beroven?", vertelde zijn zus. Ook zijn broer nam vanmiddag het woord: "Ik heb hem zelf die dag afgezet bij het buurthuis. Ik zal hem daarna nog één keer zien, dat was in het mortuarium."

Levenslang voor drie liquidaties Het Openbaar Ministerie eiste half mei levenslang tegen de twee mannen. Ze zouden naast de moord in het buurthuis, ook betrokken zijn geweest bij twee andere liquidaties. Zo zou Randell D. mogelijk betrokken zijn geweest bij de moord op Siegmar Flaneur begin 2015 in Zuidoost en de liquidatie van de Amsterdamse crimineel Lucas Boom in Zaandam, later dat jaar. Emylio G. (30) wordt door het OM verdacht van in ieder geval één andere moord, die op Siegmar Flaneur. Volgens het OM is het kraakhelder dat deze mannen verantwoordelijk zijn voor de liquidaties. Zo zijn er in ieder geval drie anonieme beschermde getuigen die verklaringen hebben afgelegd. "Daarnaast zijn er ook verkeersgegevens, telefoongegevens en afgeluisterde telefoongesprekken", stelde het OM in gesprek met AT5. 'Puur voor publieke opinie' De raadsmannen van de verdachten reageerden fel op de strafeis: "Het Openbaar Ministerie baseert de stelling op nietszeggende zendmastgegevens, anonieme verklaringen en op haar eigen wilde interpretaties van OVC-gesprekken. Mocht u denken dat het Openbaar Ministerie objectief en concreet bewijs heeft tegen cliënt in een van de drie onderzoeken, dan komt u van een koude kermis thuis", stelde advocaat Alexander Admiraal. Op hun beurt noemden Sylvester Römer en Kerem Canatan, advocaten van Emylio G. de levenslange strafeis 'puur voor de 'publieke opinie'. "Hoe graag het OM onze cliënt ook als schutter in het buurthuis wil plaatsen: een gedegen bewijsconstructie met wettig bewijs ontbreekt. Dat zou een integrale vrijspraak moeten betekenen", aldus advocaat Kerem Canatan in de rechtbank. De inhoudelijke behandeling van de strafzaak nam tot nu toe zeven dagen in beslag, maar de rechtbank zal vanmiddag om 13.30 uur haar oordeel vellen over Emylio G. en Randell D.