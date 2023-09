Ajax haalt Ethan Butera (17) op bij Anderlecht op deadline day

Ajax is op de laatste dag van de transfermarkt nog niet klaar met het aantrekken van nieuwe spelers. De 17-jarige Ethan Butera komt over van RSC Anderlecht en tekent in Amsterdam een contract voor drie seizoenen. De Belgische verdediger gaat spelen bij Jong Ajax.

"Ik ben heel trots en het is een grote kans om hier te komen. Het is een droom voor elk kind om bij Ajax te spelen, ik kijk er naar uit om te knallen op het veld", reageert de kersverse Ajacied. De verdediger die vorig seizoen speelde in het beloftenelftal van Anderlecht is van mening dat de stap op het juiste moment komt. "Mijn ploeggenoten en de coach bij Jong Ajax gaan mij goed helpen met mijn ontwikkeling en om stapjes te maken naar het eerste elftal."

Butera is nog herstellende van een blessure, maar geeft aan in de laatste fase te zitten van de revalidatie en kan wel volledig meetrainen. "Ik moet eerst wedstrijden in de benen krijgen bij Jong Ajax, ontwikkelen en het veld weer een beetje voelen. Daarna stap per stap naar het elftal te gaan."

Nieuwe generatie Belgen

Bij de Amsterdammers spelen op het moment nog twee jonge Belgen. Mika Godts, die zijn minuten bij Jong en in het eerste maakt, en Rayane Bounida, die nog in de jeugdelftallen speelt. Laatstgenoemde is een goede vriend van Butera. "Toen hij hier kwam, zei hij dat het een hele andere wereld is en dat het droom is om hier ooit te mogen spelen. Ik hoefde niet lang na te denken daardoor."