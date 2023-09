Canta's vol verhalen in nieuwe serie 'Heen en Weer'

In de nieuwe zevendelige serie 'Heen en Weer' volgt programmamaker Waldy van Geenen het reilen en zeilen in en rond de groene elektrische Canta's van stichting Heen en Weer Centrum. Zij vervoert in stadsdeel Centrum minder mobiele Amsterdammers over korte afstanden.

AT5

De miniserie is in feite een verzameling portretten van uiteenlopende types. Zo ontmoeten we de bekende oud-hoogleraar en professor André Klukhuhn, die wekelijks met de groene Canta naar de boekhandel gaat en daarna naar vrienden. Ook ontmoeten we Henny Rasker, die vanwege haar enorme feitenkennis over gevelstenen in het Centrum de lievelingsklant is geworden van haar chauffeur Karin. De vrijwilligers, waar de stichting bijna volledig uit bestaat -chauffeurs en planners- komen ook aan bod.

Laagdrempelig Voor een euro gebruiken voornamelijk ouderen de dienst van Heen en Weer Centrum, maar alle immobiele Amsterdammers zijn er welkom. In een half jaar tijd telt het klantenbestand zo’n 250 mensen. Volgens bestuurslid Nicoline Maarschalk Meijer is de laagdrempeligheid van het concept het succes. "Het Aanvullend Openbaar Vervoer is er ook, maar die halen meer mensen tegelijkertijd op en brengen je met een omweg waar je wilt zijn. En taxi’s willen in het centrum geen korte afstanden rijden." Dat is nou net het gat waar Heen en Weer inspringt. "Mensen gaan met onze Canta's ook even naar de markt, of naar het café waar ze door hun immobiliteit al een tijd niet geweest zijn. Mensen komen zo weer buiten en kunnen weer het leven leiden dat ze ooit hadden." De miniserie 'Heen en Weer' is onderdeel van het AT5-programma Damsko en is vanaf maandag 4 september te zien.