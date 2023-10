Kale en Kokkie hebben een belangrijke tip voor Ajax: "Pak zo snel mogelijk drie punten"

Het spel tegen RKC Waalwijk afgelopen zaterdag was nog niet al te best, maar het leek er wel lang op dat Ajax met drie punten naar Amsterdam zou gaan. Door een ongelukkige botsing tussen Etienne Vaessen en Brian Brobbey werd de wedstrijd gestaakt. De keeper van de thuisploeg lag enige tijd roerloos op het veld en werd daarom uit voorzorg gereanimeerd. "We wensen hem het allerbeste", aldus Kale en Kokkie.

Inmiddels ziet het er beter uit dan zaterdagavond voor keeper Etienne Vaessen, vertelt algemeen directeur van RKC Frank van Mosselveld zondagochtend aan sportzender ESPN. Er zijn ook scans gemaakt, maar de resultaten zijn nog niet bekend. "Gelukkig maar", zegt Kale. "Het was een beetje, een déjà vu met Appie Nouri".

Kale is tevreden met de beslissing dat de wedstrijd na de heftige botsing is gestaakt."Daar is geen discussie over mogelijk." Ook Kokkie schrok zich rot na de botsing. "Daar ben je even stil van."

Josip Šutalo

De nieuwkomer Josip Šutalo was volgens Kale en Kokkie de slechtste man op het veld in Waalwijk. "Het leek wel of ze zijn broer hadden gestuurd", vertelt Kale geïrriteerd. "Hij maakt week in week uit fouten", vertelt Kokkie. "Ik denk wel dat er potentie inzit, maar op dit moment brengt hij het niet en dan moet je hem naar de kant halen", vervolgt Kokkie. Kale vindt het net te ver gaan om hem niet te laten starten, maar ook hij snapt niets van het spel van de Kroaat. "De jongen is een Kroatische international en niet een jongen van zeventien, hè."

Nog steeds crisis

Het zal de Ajax-fans niet zijn ontgaan, maar op het moment zit de ploeg nog steeds in een enorme crisis. Jan van Halst keert na zijn periode als interim-directeur van Ajax niet meer terug in de de Raad van Commissarissen (RvC). Dat heeft hij aan de huidige raad laten weten. En daar is Kale het roerend mee eens, maar er moeten meer mensen vertrekken bij Ajax. "Maurits Hendriks moet echt vertrekken", vertelt Kale. Maar er is ook goed nieuws, want de RvC van Ajax draagt Michael van Praag en Leo van Wijk voor als leden van de RvC. "Het zijn mannen met een echte visie, maar natuurlijk wel allebei op leeftijd", zegt Kale. "Ik hoop dat hij (Van Praag, red.) echt gaat schoonvegen bij Ajax en dat we afscheid gaan nemen van de overige drie RvC-leden".

Pittig programma

Crisis of geen crisis, aankomende week wordt zwaar voor Ajax. Eerst spelen ze een uitwedstrijd in de Europa League tegen AEK Athene, daarna een thuiswedstrijd tegen AZ en vervolgens weer een uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Kale hoopt - misschien wel tegen beter weten in - dat Ajax drie punten uit Athene weet te mee te nemen.